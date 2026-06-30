من منبوذ إلى بطل للأفيال.. هل ينجح بيبي في كسر مجاديف النرويج بدور الـ32؟

قاد نيكولا بيبي منتخب كوت ديفوار إلى إنجاز غير مسبوق بالتأهل لأول مرة في تاريخه إلى الأدوار الإقصائية من كأس العالم، بعدما سجل هدفي الفوز على كوراساو (2-0) في الجولة الأخيرة من دور المجموعات.

ودخل الأفيال المباراة وهم مطالبون بالفوز بعد خسارتهم أمام ألمانيا (2-1)، ونجحوا في تحقيق هدفهم بفضل تألق بيبي، الذي افتتح التسجيل مبكرا في الدقيقة السابعة، قبل أن يضيف الهدف الثاني في الشوط الثاني بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.

لم يكن هذا التألق عاديا بالنسبة لبيبي، إذ جاء بعد أشهر قليلة من استبعاده من قائمة كوت ديفوار المشاركة في كأس الأمم الأفريقية 2025.

وجاء قرار استبعاده على خلفية تصريحات أثارت جدلا واسعا، انتقد فيها اللاعبين مزدوجي الجنسية الذين يختارون تمثيل منتخبات أفريقية بعد فقدان فرصهم مع منتخبات أوروبية، كما أثارت تعليقاته بشأن المنتخب المغربي موجة كبيرة من الانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي ذلك الوقت، أكد المدرب إيمري فايي أن غياب اللاعب لم يكن لأسباب فنية، بل نتيجة اعتبارات تتعلق بإدارة المجموعة والأجواء داخل المنتخب.

إنجاز يدعو للفخر

لكن بعد موسم مميز مع فياريال الإسباني، سجل خلاله ثمانية أهداف وقدم ثماني تمريرات حاسمة، حصل بيبي على فرصة جديدة للعودة إلى المنتخب، ولم يتأخر في إثبات أحقيته بها.

وشارك اللاعب في ثلاث مباريات خلال كأس العالم، قبل أن يخطف الأضواء أمام كوراساو بتسجيله أول ثنائية له بقميص منتخب بلاده.

وعقب المباراة، لم يخف بيبي سعادته بالتأهل التاريخي، معتبرا أن ما حققه المنتخب يمثل لحظة استثنائية في تاريخ كرة القدم الإيفوارية.

وأكد أن الفريق سيواصل التعامل مع البطولة مباراة بمباراة، معربا عن ثقته في قدرة الأفيال على مواصلة المشوار بفضل جودة اللاعبين وروح المجموعة.

ويستعد منتخب كوت ديفوار لمواجهة منتخب النرويج في الدور 32، آملا في مواصلة مغامرته التاريخية بقيادة بيبي، الذي تحول في غضون أشهر من لاعب مستبعد إلى أحد أبرز أبطال المونديال بالنسبة لجماهير بلاده.

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وسوف تكون كوت ديفوار والنرويج مواجهة قوية، بعدما قاد إيمرى فاى، المدير الفنى لـ "الأفيال" منتخب بلاده للتأهل للأدوار الإقصائية لأول مرة فى تاريخه بعد احتلال وصافة المجموعة الخامسة برصيد 6 نقاط، كما حل المنتخب النرويجى بقيادة مديره الفنى ستاله سولباكن فى المركز الثانى خلف فرنسا بالمجموعة التاسعة برصيد 6 نقاط.

يتميز المنتخب الإيفوارى بصلابة دفاعة، ولكن هذه الصلابة تواجهها قوة هجومية ضاربة فى صفوف النرويج، على رأسها إرلينغ هالاند، الذى سجل 4 أهداف فى المونديال، ويأمل قيادة منتخب بلاده لإنجاز جديد، بعد الغياب عن أجواء المشاركة فى كأس العالم منذ مونديال 1998.