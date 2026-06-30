"الأرجنتين ستخسر بنسبة 100%".. نبوءة سياسية تتوعد بإنهاء مسيرة رفقاء ميسي

توقع رئيس كاب فيردي، خوسيه ماريا نيفيس أن يحقق منتخب بلاده مفاجأة مدوية بالفوز على الأرجنتين 1-0 في دور الـ32 من كأس العالم عام 2026، مؤكدا أن المنتخب يعيش لحظة تاريخية ويواصل "كتابة مصيره" في البطولة.

وقال نيفيس في تصريح لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) إن منتخب كاب فيردي، يدخل المواجهة بعقلية الانتصار رغم صعوبة المهمة أمام حامل اللقب، مضيفا أن "الدول الصغيرة تستطيع إبهار العالم عندما تمتلك الإرادة".

وأضاف: "أعتقد أن كاب فيردي قادرة على الفوز على الأرجنتين بهدف نظيف. نحن نلعب دائما من أجل الفوز. عندما تكون التوقعات منخفضة حول فريق ما، ويكون لدى هذا الفريق رغبة عارمة في الانتصار، فإن المستحيل يصبح ممكنا".

وأشار إلى أن المنتخب لا يخوض البطولة من أجل المشاركة فقط، بل من أجل صنع المفاجآت، مؤكدا أن طموح الفريق يتمثل في تجاوز كل التوقعات ومواصلة المشوار في الأدوار الإقصائية.

وقال: "على دولة صغيرة مثل كاب فيردي أن تبذل الجهد دائما للقيام بذلك؛ أي مفاجأة العالم بشكل دائم. أرى أن لدينا فرصة بنسبة 100% للفوز على الأرجنتين".

وتأتي هذه التصريحات قبل المواجهة المرتقبة أمام الأرجنتين في ميامي صباح يوم السبت المقبل، 4 يوليو/تموز، في وقت يواصل فيه المنتخب الملقب بـ"القروش الزرقاء" كتابة قصة تاريخية في أول ظهور له بالمونديال، بعدما بلغ الأدوار الإقصائية لأول مرة في تاريخه.

وجاء العبور التاريخي بعد أداء بطولي تمثل في فرض التعادل على عملاقي الكرة العالمية، إسبانيا وأوروغواي، قبل أن يكون التعادل الثالث أمام السعودية كافيا لتأمين التأهل.