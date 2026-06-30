استعدادا لمواجهة سويسرا في دور الـ32.. منتخب الجزائر يشد الرحال إلى كندا

يختتم المنتخب الجزائري لكرة القدم تدريباته في مدينة كنساس الأميركية، تأهبا للسفر إلى كندا لخوض مواجهة حاسمة أمام نظيره السويسري في دور الـ32 من نهائيات كأس العالم 2026.

ودخل "محاربو الصحراء" أجواء التحضيرات الجدية للأدوار الإقصائية، بعد أن منح المدير الفني فلاديمير بيتكوفيتش لاعبيه يوما من الراحة عقب تأهلهم من دور المجموعات، لتبدأ الاستعدادات وسط طموحات متصاعدة بمواصلة المشوار المونديالي.

أجواء حارة وغياب مؤثر وأجرى المنتخب الجزائري تدريباته الاستئنافية في كنساس وسط ظروف مناخية قاسية اتسمت بارتفاع حاد في درجات الحرارة والرطوبة، مما دفع الجهاز الفني لإدارة المجهود البدني للاعبين بحذر شديد لتفادي الإرهاق والاستنزاف البدني.

وشهدت التدريبات أجواء إيجابية ومشاركة جميع اللاعبين، باستثناء المهاجم محمد الأمين عمورة الذي يواصل غيابه، في حين يراقب الجهاز الطبي تطور حالته عن كثب لتحديد موعد عودته للمشاركة مع الفريق.

منتخب الجزائر يشد الرحال إلى كندا

ومن المقرر أن يخوض رفقاء القائد الحصة التدريبية الأخيرة لهم في كنساس صباح غد، قبل أن يغادر الوفد الجزائري إلى مدينة كندا بعد منتصف النهار بالتوقيت المحلي.

خريطة الطريق المونديالية وبعد تأهله ضمن أفضل المنتخبات التي احتلت المركز الثالث، وضع مسار البطولة بنظامها الجديد (48 منتخبا) المنتخب الجزائري أمام اختبار سويسرا، في مواجهة سيحتضنها ملعب مدينة فانكوفر الكندية.

وفي حال نجاح أشبال بيتكوفيتش في تخطي عقبة دور الـ32، سينتظرهم لقاء مرتقب في الدور ثمن النهائي (دور الـ16) بالمدينة ذاتها، يجمعهم بالفائز من المواجهة التي ستجمع منتخبي كولومبيا وغانا.

وتتسع طموحات الجماهير الجزائرية لبلوغ الدور ربع النهائي، في مسار تنافسي قد يعيد المنتخب مجددا إلى مدينة كنساس لمواجهة محتملة وقوية أمام المنتخب الأرجنتيني في حال تواصلت سلسلة الانتصارات.