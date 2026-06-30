مسيرة حكيمي وصدارة "أسود الأطلس".. رقمان للتاريخ بمواجهة هولندا

حقق المنتخب المغربي إنجازا تاريخيا جديدا في كأس العالم لكرة القدم عام 2026، بعدما أصبح أكثر منتخب أفريقي خوضا للمباريات في تاريخ المونديال، عقب مواجهته لمنتخب هولندا في دور الـ32 من البطولة المقامة حالياً في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

ووصل "أسود الأطلس" إلى 27 مباراة في تاريخ مشاركاتهم المونديالية، ليكسروا الرقم القياسي السابق الذي كان يتقاسمه مع منتخب الكاميرون (26 مباراة)، ويؤكدوا مكانتهم كأحد أبرز المنتخبات الأفريقية حضورا واستمرارية في البطولة العالمية.

رحلة تاريخية بدأت من 1970

تعود بداية مشاركة المنتخب المغربي في كأس العالم إلى نسخة عام 1970 في المكسيك، حين خاض حينها 3 مباريات في أول ظهور له على الساحة العالمية، قبل أن يواصل حضوره المتدرج في نسخ لاحقة.

وفي مونديال عام 1986، الذي أقيم أيضًا في المكسيك، خاض المنتخب المغربي 4 مباريات، في مشاركة شكلت محطة مهمة في تطور أداء الفريق على المستوى الدولي حين تأهل لدور الـ16 للمرة الأولى.

كما شارك "أسود الأطلس" في 3 مباريات خلال كل من نسخ أعوام 1994 و1998 و2018، التي أقيمت في الولايات المتحدة وفرنسا وروسيا على التوالي، في حين شهد مونديال قطر عام 2022 واحدة من أبرز المحطات في تاريخ الكرة المغربية، بعدما خاض المنتخب 7 مباريات وحقق إنجازا تاريخيا كأول فريق عربي وأفريقي يبلغ الدور نصف النهائي.

مونديال 2026.. تأكيد الهوية التنافسية

في النسخة الحالية من البطولة المقامة في أمريكا الشمالية، واصل المنتخب المغربي مسيرته القوية، حيث خاض مباريات أمام البرازيل واسكتلندا وهايتي في دور المجموعات، قبل أن ينجح في التأهل إلى الأدوار الإقصائية بعدما حل ثانياً في المجموعة الثالثة.

وجاءت مواجهة هولندا، متصدر المجموعة السادسة، في دور الـ32 لتشكل المباراة الرابعة للمغرب في هذه النسخة، والتي رفعت رصيده التاريخي إلى 27 مباراة في المونديال، ليعتلي صدارة المنتخبات الأفريقية من حيث عدد المباريات.

حكيمي يحقق إنجازا شخصيا تاريخيا

وفي السياق نفسه، شهدت مواجهة هولندا حدثا بارزا على المستوى الفردي، بعدما وصل النجم المغربي أشرف حكيمي إلى المباراة رقم 100 له مع المنتخب الوطني، ليواصل كتابة مسيرة مميزة بألوان "أسود الأطلس".

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وبات حكيمي ثاني لاعب في تاريخ المنتخب المغربي يصل إلى هذا الرقم، بعد النجم السابق نور الدين النيبت، الذي يتصدر قائمة أكثر اللاعبين خوضا للمباريات الدولية برصيد 115 مباراة.

مسيرة حكيمي الدولية

بدأت مسيرة حكيمي مع المنتخب المغربي قبل نحو عقد من الزمن، حين خاض أول مباراة دولية له يوم 11 أكتوبر/تشرين الأول 2016، عندما شارك كبديل في الفوز الودي على كندا بنتيجة 4-0.

ومنذ ذلك الحين، تطور اللاعب تدريجيا ليصبح أحد الركائز الأساسية في تشكيلة المنتخب، إذ سجل أول أهدافه الدولية في 1 سبتمبر/أيلول 2017 خلال الفوز الكبير على مالي (6-0)، ليصل مجموع أهدافه مع المنتخب إلى 12 هدفا حتى الآن، في مسيرة تعكس استمرارية وتأثيراً واضحاً في أداء الفريق.

إنجاز مزدوج

بهذا الرقم القياسي الجديد على مستوى القارة الأفريقية، يواصل المنتخب المغربي تعزيز حضوره في كأس العالم، ليس فقط عبر النتائج، بل أيضًا من خلال الاستمرارية وتراكم الخبرة عبر أجيال مختلفة.

كما يعكس وصول أحد أبرز نجومه إلى 100 مباراة دولية مدى الاستقرار الفني الذي يعيشه الفريق، في مشهد يؤكد أن "أسود الأطلس" باتوا رقما صعبا في الكرة العالمية، وليس فقط الأفريقية.