لغة الأرقام تؤكد.. امتياز فردي لنجوم المغرب أمام هولندا

حقق المنتخب المغربي إنجازا رائعا بتفوقه على المنتخب الهولندي بركلات الترجيح من علامة الجزاء، بعد انتهاء مباراتهما في دور الـ32 من كأس العالم عام 2026 بالتعادل الإيجابي 1-1 بوقتيها الأصلي والإضافي.

امتياز فردي مغربي

خلال المباراة، قام نجم خط الوسط المغربي نائل العيناوي بـ134 تمريرة ناجحة، وفي كأس العالم عام 2026، وحده لياندرو باريديس قام بتمريرات ناجحة أكثر في مباراة واحدة (153 ضد الأردن).

بينما كان هدف المغرب الذي سجله عيسى ديوب في الدقيقة 90:05 هو ثاني أكثر أهداف المنتخب تأخرا في تاريخ مشاركاته بكأس العالم، بعد هدف زكريا أبوخلال في الدقيقة 91:51 ضد بلجيكا في عام 2022.

فيما عادل أشرف حكيمي رقم إسماعيل صيباري بخمس لمسات داخل منطقة جزاء المنافس في هذه المباراة، كأكثر لاعب مغربي تحقيقا لهذا الرقم في لقاء واحد، كما وصل حكيمي إلى 30 لمسة داخل منطقة الجزاء في مباريات كأس العالم، وهو الرقم الأعلى لأي لاعب مغربي في تاريخ البطولة.

وقد قام المنتخب المغربي بـ104 تمريرات ناجحة قبل الوصول إلى استراحة شرب المياه، مقابل 85 لهولندا. وفي مباريات دور المجموعات، أكمل المغرب 443 تمريرة قبل استراحات شرب المياه الأولى، وهو خامس أعلى رقم في البطولة.

تحفظ هولندي أفضى إلى الهزيمة

لدى هولندا الآن سبعة لاعبين سجلوا ستة أهداف على الأقل في كأس العالم منذ عام 1966، وهو رقم يعادل البرازيل كثاني أكثر المنتخبات التي تمتلك لاعبين سجلوا ستة أهداف أو أكثر في البطولة، خلف ألمانيا التي تمتلك ثمانية لاعبين.

هذا هو الهدف السادس لكودي غاكبو في كأس العالم، ليعادل المركز الثاني في قائمة هدافي هولندا التاريخيين في البطولة، خلف جوني ريب صاحب الرقم القياسي بسبعة أهداف، فيما يعد غاكبو ثالث لاعب يسجل ثلاثة أهداف أو أكثر في مونديالي 2022 و2026 بعد كل من ليونيل ميسي وكيليان مبابي.

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لم تستقبل هولندا أي هدف في الشوط الأول خلال كأس العالم هذا العام، وسجلت أربعة أهداف قبل مباراة اليوم، وهو ما يعادل أفضل فارق أهداف في الشوط الأول في هذه النسخة من البطولة مع أربعة منتخبات أخرى (البرازيل، الولايات المتحدة، إسبانيا، الأرجنتين). وحافظت هولندا على نظافة شباكها في الشوط الأول أيضا خلال أربع مباريات في كأس العالم عام 1990.

بدأت هولندا هذه المباراة بخمسة مدافعين للمرة الأولى منذ 26 مارس/آذار 2024 (خسرت 1-2 أمام ألمانيا)، حيث خاضت مبارياتها الـ31 التي تلت ذلك اللقاء بأربعة مدافعين.