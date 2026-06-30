بعد 25 ألف محاكاة.. توقعات الذكاء الاصطناعي لمباراة بلجيكا والسنغال

تتجه الأنظار إلى المواجهة المرتقبة بين منتخبي بلجيكا والسنغال في دور الـ32 من كأس العالم 2026، في لقاء يُقام الأربعاء بمدينة سياتل، وسط ترقب كبير لما تحمله هذه القمة من مؤشرات رقمية متقاربة وأداء متباين بين المنتخبين خلال دور المجموعات.

ووفقًا لمحاكاة الحاسوب العملاق لـ"أوبتا"، فإن بلجيكا تتفوق نسبيا بنسبة 45.6% من أصل 25 ألفا محاكاة، في حين تبلغ نسبة فوز السنغال في الوقت الأصلي 27.0%، بينما انتهت 27.4% من المحاكاة بنتيجة التعادل، ما يعكس تقاربا واضحا في فرص التأهل خلال 90 دقيقة، مع أفضلية طفيفة للمنتخب البلجيكي بنسبة إجمالية تبلغ 59.0% مقابل 41.0% للسنغال في فرصة العبور.

أرقام نارية للسنغال رغم تذبذب النتائج

دخل المنتخب السنغالي البطولة بمستويات هجومية لافتة، رغم تعرضه لهزيمتين أمام فرنسا والنرويج في المجموعة الأولى، قبل أن يحقق فوزا كبيرا على العراق بنتيجة 5-0، ليحجز بطاقة التأهل ضمن أفضل أصحاب المركز الثالث.

وشهدت مباريات السنغال الثلاث في دور المجموعات تسجيل 14 هدفا، بواقع 8 أهداف لصالحها و6 أهداف في مرماها، وهو رقم لم يتجاوزه سوى منتخب النرويج بـ15 هدفا، ما يعكس الطابع الهجومي المفتوح لمباريات الفريق.

وفي مباراته أمام العراق، قدّم المنتخب السنغالي أداء استثنائيا على مستوى الأرقام، حيث سدد 28 كرة، منها 12 تسديدة على المرمى، وحقق معدل أهداف متوقعة بلغ 3.01، إضافة إلى 51 لمسة داخل منطقة جزاء الخصم، وهي أرقام تُسجل كأعلى معدلات في مباراة واحدة بتاريخ مشاركات السنغال في كأس العالم.

يُعد إسماعيلا سار أحد أبرز أوراق المنتخب السنغالي الهجومية، بعدما سجل 3 أهداف وصنع هدفا في النسخة الحالية، ليصل إلى 4 مساهمات تهديفية، وهو الرقم الأعلى للاعب سنغالي في نسخة واحدة من البطولة، معادلا رقم هنري كامارا في نسخة عام 2002.

كما يُشكل سار امتدادًا لخيارات المدرب بابي ثياو الهجومية، خصوصًا بعد بروز دوره كمهاجم أساسيا في ظل تراجع دور نيكولاس جاكسون.

وفي خط الوسط، يبرز إدريسا غي كعنصر محوري في صناعة اللعب، بعدما مرر 39 تمريرة مفتاحية في دور المجموعات، وهو أعلى رقم للاعب سنغالي، إضافة إلى تصدره قائمة التمريرات التي تكسر خطوط الخصم في بطولة قارية سابقة برصيد 100 تمريرة حاسمة.

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رغم القوة الهجومية، يواجه المنتخب السنغالي قلقًا دفاعيًا واضحًا بعد استقبال 6 أهداف في 3 مباريات، في بطولة شهدت تسجيل 14 هدفا في مبارياته، ما يضع الجهاز الفني أمام تحدٍ كبير لإعادة التوازن قبل المواجهة الحاسمة.

كما يسعى المنتخب السنغالي لتحقيق فوزه الثاني فقط في تاريخ مشاركاته في الأدوار الإقصائية، حيث خسر آخر مباراتين دون تسجيل أهداف، أمام تركيا في ربع نهائي عام 2002 وأمام إنجلترا في دور الـ16 في النسخة السابقة.

بلجيكا بسجل قوي وتاريخ استثنائي في المجموعة

على الجانب الآخر، يدخل المنتخب البلجيكي اللقاء بسجل خالٍ من الهزائم في آخر 16 مباراة، حقق خلالها 10 انتصارات مقابل 6 تعادلات، ما يعكس استقرارا كبيرا في الأداء، حسب محاكاة الحاسوب العملاق لـ"أوبتا".

ورغم ذلك، لم تكن بداية بلجيكا في البطولة مثالية، بعدما تعادلت في أول مباراتين أمام مصر وإيران، لتصبح أول منتخب يتصدر مجموعته دون فوز في أول جولتين منذ الولايات المتحدة الأمريكية عام 2010، وأول منتخب أوروبي يحقق هذا الإنجاز منذ إنجلترا عام 1990.

غير أن المنتخب البلجيكي عاد بقوة في الجولة الثالثة، محققا فوزا كبيرا على نيوزيلندا بنتيجة 5-1، وهو أكبر انتصار له في تاريخ مشاركاته بكأس العالم، كما سجل في تلك المباراة عدد أهداف يفوق ما سجله في سبع مباريات سابقة مجتمعة.

أرقام فردية لافتة تقود بلجيكا

شهدت المباراة الأخيرة تألق لياندرو تروسارد الذي سجل هدفين وصنع 13 فرصة تهديفية، وهو رقم قياسي في دور المجموعات منذ ميراليم بيانيتش عام 2014، مع تفوق واضح في صناعة اللعب من كرات متحركة دون ركلات ثابتة.

كما برز روميلو لوكاكو بتسجيله هدفا وصناعة آخر، ليرفع رصيده إلى 6 أهداف وتمريرة حاسمة واحدة في تاريخ مشاركاته بالمونديال، وهو الأعلى في تاريخ المنتخب البلجيكي في البطولة من حيث الأهداف والمساهمات.

ويقترب لوكاكو من تحقيق إنجاز خاص يتمثل في التسجيل في مباراتين متتاليتين للمرة الثانية في مسيرته المونديالية، بعدما سبق أن فعل ذلك في نسخة عام 2018.

تاريخ المواجهات المباشرة

تُعد هذه المباراة الأولى بين بلجيكا والسنغال في تاريخ كأس العالم، إلا أن الأرقام التاريخية تكشف تباينًا في النتائج أمام المنتخبات القارية المختلفة.

فالسنغال خسرت آخر 4 مباريات لها أمام منتخبات أوروبية، بينما حققت قبل ذلك 3 انتصارات وتعادلًا واحدًا في أول 5 مواجهات، في حين خسرت بلجيكا مباراة واحدة فقط من 6 مواجهات أمام منتخبات أفريقية، وكانت أمام المغرب في نسخة عام 2022، دون أن تخوض أي مواجهة إقصائية أمام هذه المنتخبات.

توقعات المحاكاة والحسم المرتقب

تشير نتائج المحاكاة إلى أفضلية نسبية لبلجيكا، مع احتمالية 45.6% للفوز خلال 90 دقيقة، مقابل 27.0% للسنغال، بينما جاءت نسبة التعادل عند 27.4%.

أما فرص التأهل، فترجح الأرقام وصول بلجيكا بنسبة 59.0%، مقابل 41.0% للسنغال، ما يعكس مباراة متوازنة قد تُحسم بتفاصيل صغيرة وأخطاء فردية رغم التفوق الرقمي الطفيف للمنتخب الأوروبي.

التشكيل المتوقع

بلجيكا: تيبو كورتوا، مايك بيندرز، زينو ديباست، آرثر ثيات، تيموثي كاستاني، أكسيل فيتسل، كيفن دي بروين، يوري تيليمانس، لياندرو تروسارد، جيريمي دوكو، روميلو لوكاكو.

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السنغال: إدوارد ميندي، كاليدو كوليبالي، موسى نياخاتي، إسماعيل جاكوبس، إدريسا غي، لامين كامارا، كريبين دياتا، بابي سار، إسماعيلا سار، نيكولاس جاكسون، ساديو ماني.