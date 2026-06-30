"قرار الرحيل أنقذني".. إندريك يكشف سر تحول مسيرته مع البرازيل

عاش المهاجم البرازيلي الشاب إندريك واحدة من أبرز محطات مسيرته الكروية، بعدما حصل على فرصة المشاركة مع منتخب بلاده خلال مواجهة اليابان في كأس العالم، معربا عن سعادته الكبيرة بالثقة التي منحه إياها المدير الفني كارلو أنشيلوتي، مؤكدا أن الأشهر الستة الماضية كانت نقطة تحول حقيقية في مشواره داخل الملاعب.

ودفع أنشيلوتي بإندريك مع انطلاق الشوط الثاني من المباراة، عقب تعرض لوكاس باكيتا للإصابة، ليحصل مهاجم ريال مدريد على فرصة جديدة لإثبات قدراته، بعدما اقتصرت مشاركاته في البطولة حتى تلك المباراة على نحو ثلاثين دقيقة فقط.

الحمد لله.. تمكنت من الرحيل

وتحدث إندريك بتأثر شديد عقب المباراة، مؤكدا أن الفترة الأخيرة غيرت مسار حياته الكروية بالكامل، بعدما نجح في مغادرة وضع صعب كان يعيشه قبل أشهر قليلة.

وقال اللاعب البرازيلي: "أنا سعيد للغاية وراض عما يحدث معي، وأشكر الله كثيرا، لأن الأشهر الستة الماضية كانت رائعة في حياتي، فقد تغيرت خلالها مسيرتي بشكل كبير. لم أكن ألعب مع ريال مدريد في ذلك الوقت، والحمد لله تمكنت من الرحيل، وأنا ممتن لهذه الفرصة".

وأضاف: "أشكر نادي ليون لأنه ساعدني كثيرا، وفتح الأبواب أمامي، ومنحني الفرصة لإظهار إمكاناتي الكروية، وهو ما ساعدني على الوصول إلى كأس العالم".

رسالة خاصة إلى كارلو أنشيلوتي

ولم يُخف إندريك امتنانه للمدير الفني كارلو أنشيلوتي، مشيرا إلى أن ثقته كانت دافعا كبيرا بالنسبة له خلال اللقاء.

وقال اللاعب: "أنا ممتن جدا للمدرب، فهو يمتلك خبرة كبيرة، ويعرف جيدًا ما الذي يحتاجه الفريق. لقد منحني فرصة المشاركة في الشوط الثاني من أجل مساعدة المنتخب على تغيير مجريات المباراة وتحقيق الفوز".

وجاءت تصريحات إندريك عقب نهاية المباراة التي أقيمت على ملعب إن آر جي بمدينة هيوستن، حيث أكد أن المشاركة في هذا التوقيت تمثل محطة مهمة في مشواره مع المنتخب البرازيلي.

خطوة جديدة في حلم كأس العالم

ويواصل إندريك (19 عاما) تثبيت مكانته داخل صفوف المنتخب البرازيلي، بعدما نجح في استغلال الفرص التي حصل عليها خلال منافسات كأس العالم، ليؤكد أنه أحد العناصر القادرة على تقديم الإضافة في رحلة البرازيل نحو المنافسة على اللقب.

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ويرى المهاجم الشاب أن انتقاله إلى ليون كان نقطة الانطلاق الحقيقية التي أعادت مسيرته إلى الطريق الصحيح، قبل أن ينجح في الوصول إلى المنتخب والمشاركة في كأس العالم، وهو ما وصفه بتحقيق جزء مهم من أحلامه الكروية.

ورغم تركيزه الكامل مع المنتخب البرازيلي خلال منافسات كأس العالم، لم يُخف إندريك حماسه للعودة إلى صفوف ريال مدريد عقب انتهاء مشوار منتخب بلاده في البطولة.

واختتم اللاعب تصريحاته قائلا: "أنا سعيد للغاية، وأستمتع بكل لحظة مع منتخب البرازيل، كما أتطلع بشوق كبير إلى العودة مجددا إلى ريال مدريد".