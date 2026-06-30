"نحن بلد مسلم وعلينا شكر الله".. إشادة بتصريحات المغربي ديوب بعد عبور هولندا

لاقت التصريحات المؤثرة للنجم والمدافع المغربي عيسى ديوب، عقب مباراة هولندا في دور الـ32 من بطولة كأس العالم تفاعلا كبيرا وإشادة واسعة من الجماهير المغربية والعربية.

وأعاد هدف ديوب القاتل في الوقت بدل الضائع مباراة المغرب وهولندا إلى نقطة البداية، وفرض شوطين إضافيين ثم ركلات ترجيح، ابتسمت لـ"أسود الأطلس"، الذين كانوا قاب قوسين أو أدنى من الخروج.

إشادة بتصريحات عيسى ديوب

وقال ديوب بعد نهاية المباراة المثيرة: "نحن بلد مسلم وشعب مسلم.. وعلينا أن نشكر الله"، في إشارة إلى تأهل "أسود الأطلس" إلى دور الـ16، بفضل الفوز على هولندا بركلات الترجيح.

وعبر قطاع واسع من المشجعين عن فخرهم واعتزازهم بالرسائل والمنظومة الأخلاقية التي يظهرها المنتخب المغربي في المحافل العالمية.

وعلق أحد المشجعين على تمسك اللاعبين بهويتهم وقيمهم قائلا: "أنا فخور للغاية بالقيم والركائز التي يحملها ويمثلها هذا المنتخب.. وتذكروا كيف حاول البعض تشويه صورتنا والافتراء علينا سابقا، والآن يأتي الرد بالملعب".

وفي سياق متصل، تفاعل مغردون مع هذه التصريحات الإيجابية، حيث كتب مشجع معبرا عن إعجابه الشديد بالمنتخب المغربي باختصار: "لهذا السبب أنا أحب المغرب".

ولم تخل التغريدات من توجيه رسائل قوية للإشادة بأداء ديوب داخل الملعب، إذ عبر مغردون عن دعمهم الكامل للاعب بعد أدائه البطولي وهدفه الحاسم، مطالبين إياه بمواصلة إسكات المشككين في كل مباراة، معلقين: "تبارك الله عليك يا عيسى، استمر في إغلاق الأفواه هكذا في كل مواجهة".

بينما وجهت مشجعة أخرى عتابا شديدا لمن انتقدوا اللاعب بحدة في المباريات السابقة، قائلة: "كل من هاجم ديوب سابقا عليه أن يخجل من نفسه الآن.. راقبوا كلماتكم سواء لعب بشكل جيد أو سيئ، وشكرا لك يا عيسى".

وفي سياق الإشادة الفنية بالمستوى المبهر الذي قدمه مدافع فولهام الإنغليزي وصاحب هدف التعادل القاتل، تفاعل مشجعون عالميون مع توهجه المونديالي؛ حيث كتب مغرد معبرا عن انبهاره بما يقدمه ديوب: "لا يمكنني وصف مدى سعادتي لأجلك! لم أكن أتوقع أو أرى فيك هذه القدرات الهائلة من قبل.. أنت لاعب كبير وتستحق ناديا أفضل بكثير من فولهام".

ديوب رجل مباراة المغرب وهولندا

وتوج عيسى ديوب بجائزة أفضل لاعب في المباراة أمام هولندا، ونشر حساب المنتخب المغربي مقطعا مصورا يوثق احتفال لاعبي "أسود الأطلس" بزميلهم بعد اختياره.

كما نشر حساب المنتخب مقطعا آخر رصد رد فعل النجم المغربي وفرحته بعد تسلمه الجائزة المونديالية معلقا: "الحمد لله".

كما نشر حساب المنتخب مقطعا ثالثا رصد رد فعل النجم المغربي وفرحته العارمة فور تسلمه الجائزة المونديالية داخل غرف الملابس وسط تحية صاخبة من زملائه والجهاز الفني.

وكان ديوب قد لعب دور المنقذ في اللقاء التاريخي، إذ خطف تعادلا قاتلا لأسود الأطلس في الأنفاس الأخيرة برأسية ذهبية سكنت الشباك الهولندية في الدقيقة الأولى من الوقت بدلا من الضائع، بعد أن كانت هولندا متقدمة بهدف نظيف سُجل في الدقيقة 72، ليقود المباراة إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت للمغاربة.

إعلان

ولد عيسى ديوب في فرنسا، ولعب معها في فريق تحت 21 عاما، لكن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، وافق في مارس/آذار الماضي على طلبه بتغيير جنسيته الرياضية إلى المغرب، لينضم إلى التشكيلة الأساسية في مونديال عام 2026.