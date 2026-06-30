عطلة بقرار رئاسي.. باراغواي تحتفل على الطريقة اللاتينية

لم يكن فوز منتخب باراغواي على ألمانيا مجرد إنجاز رياضي عابر، بل تحوّل إلى حدث وطني استثنائي، دفع السلطات إلى إعلان يوم الثلاثاء 30 يونيو/حزيران عطلة رسمية في جميع أنحاء البلاد، احتفالا بهذا التأهل التاريخي في كأس العالم 2026.

وجاء تأهل "الألبيروخا" بعد مباراة مثيرة أمام ألمانيا انتهت بالتعادل (1-1)، قبل أن تحسمها باراغواي لصالحها بركلات الترجيح (4-3)، في نتيجة اعتُبرت من أبرز مفاجآت البطولة.

الرئيس سانتياغو بينا: "اليوم يحتفل بلد بأسره"

عقب هذا الإنجاز، أعلن الرئيس الباراغواياني سانتياغو بينا عن منح يوم عطلة وطنية، معبرًا عن فخره الكبير بالمنتخب الوطني، إذ قال في بيان رسمي: "اليوم يحتفل بلد بأسره… يحتفل بانتصار منتخب يجسد أعمق ما في هويتنا: العزيمة والإيمان وقوة شعب لا يستسلم أبدا. شكرا ألبيروخا على منحنا هذه الفرحة العظيمة وجمع ملايين الباراغوايانيين مجددا تحت علم واحد".

ويأتي هذا القرار في سياق احتفالي مماثل شهدته دول أخرى، بينها الإكوادور، التي منحت أيضا عطلة رسمية بعد إنجازات كروية مماثلة، في مشهد يعكس تداخل كرة القدم مع المزاج السياسي والاجتماعي في بعض دول أمريكا الجنوبية.

"سحر كرة القدم" يفرض نفسه

من جانبه، علّق مدرب المنتخب غوستافو ألفارو على قرار منح العطلة، مؤكدًا أن هذا الفوز موجّه أولًا للشعب الباراغواياني، وقال: "هذا الانتصار موجه للباراغوايانيين الذين يعرفون جيدًا حجم الجهد الذي تطلبه الوصول إلى هنا. هذه الفرحة لهم، ولمن آمن بنا وساندنا في كل لحظة"

وأضاف أن هذا التأهل يمثل ثمرة دعم جماهيري كبير، معتبرًا أن المشجعين كانوا جزءًا أساسيًا من هذا النجاح.

وفي تعليقه على قرار العطلة، قال ألفارو: "هذا هو سحر كرة القدم… يجب أن يستفيد الناس من ذلك، يجب أن يستفيد كل باراغواي من هذه اللحظة".

ترقب للمنافس المحتمل

وبهذا التأهل، قد يجد المنتخب الباراغواياني نفسه في مواجهة مرتقبة أمام فرنسا في دور الـ16، إذا نجح "الديوك" في تخطي منتخب السويد في مباراتهم المقررة مساء الثلاثاء، ما يزيد من ترقب الجماهير لمصير هذه المواجهة المحتملة في الأدوار الإقصائية.