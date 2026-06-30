رياضة|كأس العالم 2026|المغرب

بالفيديو.. احتفال محمد وهبي مع عائلته بفوز المغرب على هولندا

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Morocco head coach Mohamed Ouahbi celebrates with fans after winning in the shootout during the 2026 World Cup round of 32 football match between the Netherlands and Morocco at the Monterrey Stadium in Guadalupe on June 29, 2026.
احتفال المدرب محمد وهبي بالانتصار الهام على هولندا. (الفرنسية)
Published On 30/6/2026
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آخر تحديث: 08:18 (توقيت مكة)

احتفل مدرب منتخب المغرب محمد وهبي مع عائلته في ملعب "مونتيري" بالإنجاز المذهل الذي حققه الأسود عقب إقصاء منتخب هولندا من دور الـ32 لكأس العالم 2026.

وبعد انتهاء المباراة في وقتيها الأصلي والإضافي بنتيجة 1-1، واحتكام الفريقين لركلات الترجيح من علامة الجزاء، انتهت المباراة بفوز أسود الأطلس وعبورهم إلى الدور ثمن النهائي لملاقاة كندا التي كانت قد تغلبت في أول أيام دور الـ32 على جنوب أفريقيا بهدف نظيف.

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واتجه وهبي فور انتهاء المباراة بشكل هادئ إلى عائلته في المدرجات، وتبادل معهم لحظات الاحتفال قبل أن يعود إلى أرض الملعب لاستكمال الاحتفال مع اللاعبين.

وثأر المغرب من هولندا التي تغلبت عليه في المباراة الوحيدة بينهما في المونديال في دور المجموعات عام 1994 في أورلاندو بالولايات المتحدة، وضرب موعدا مع كندا التي تخطاها في الجولة الثالثة من دور المجموعات في مونديال قطر 2022 في طريقه إلى تحقيق إنجازه غير المسبوق.

المصدر: مواقع التواصل الاجتماعي

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