بالفيديو.. احتفال محمد وهبي مع عائلته بفوز المغرب على هولندا

احتفل مدرب منتخب المغرب محمد وهبي مع عائلته في ملعب "مونتيري" بالإنجاز المذهل الذي حققه الأسود عقب إقصاء منتخب هولندا من دور الـ32 لكأس العالم 2026.

وبعد انتهاء المباراة في وقتيها الأصلي والإضافي بنتيجة 1-1، واحتكام الفريقين لركلات الترجيح من علامة الجزاء، انتهت المباراة بفوز أسود الأطلس وعبورهم إلى الدور ثمن النهائي لملاقاة كندا التي كانت قد تغلبت في أول أيام دور الـ32 على جنوب أفريقيا بهدف نظيف.

واتجه وهبي فور انتهاء المباراة بشكل هادئ إلى عائلته في المدرجات، وتبادل معهم لحظات الاحتفال قبل أن يعود إلى أرض الملعب لاستكمال الاحتفال مع اللاعبين.

وثأر المغرب من هولندا التي تغلبت عليه في المباراة الوحيدة بينهما في المونديال في دور المجموعات عام 1994 في أورلاندو بالولايات المتحدة، وضرب موعدا مع كندا التي تخطاها في الجولة الثالثة من دور المجموعات في مونديال قطر 2022 في طريقه إلى تحقيق إنجازه غير المسبوق.