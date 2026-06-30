رياضة|كأس العالم 2026|المغرب

رغم الإقصاء أمام المغرب.. فان دايك يدافع عن خطة كومان

حفظ

Netherlands' defender #04 Virgil van Dijk reacts after losing the penalty shootout of the 2026 World Cup round of 32 football match between the Netherlands and Morocco at the Monterrey Stadium in Guadalupe on June 29, 2026.
قائد منتخب هولندا فيرجيل فان دايك أثناء مباراة المغرب. (الفرنسية)
Published On 30/6/2026
|
آخر تحديث: 09:18 (توقيت مكة)

أعرب قائد منتخب هولندا فيرجيل فان دايك عن خيبة أمله بعد خروج منتخب بلاده من دور الـ32 لكأس العالم 2026، عقب الخسارة أمام منتخب المغرب بركلات الترجيح، مؤكدا أن خطأ واحدا في الوقت بدل الضائع كان كافيا لإنهاء مشوار "الطواحين" في البطولة.

وكانت هولندا في طريقها لحسم بطاقة التأهل بعد تقدمها بهدف سجله كودي غاكبو، قبل أن يدرك المغرب التعادل عبر عيسى ديوب في الوقت المحتسب بدلا من الضائع، لتتجه المباراة إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت لـ"أسود الأطلس".

اقرأ أيضا

list of 2 itemsend of list

وقال فان دايك في تصريحات لشبكة إن أو إس (NOS) الهولندية: "دافعنا بشكل جيد، ومنعناهم من إيجاد المساحات بين خطي الوسط والدفاع، لكن خطأ في الوقت بدل الضائع أنهى كل شيء".

وأضاف: "تدربنا على ركلات الترجيح وبذلنا كل ما لدينا، لكن في النهاية لم يكن هناك ما أفكر فيه سوى مواساة اللاعبين الذين أهدروا ركلاتهم".

وبهذه الخسارة، ودعت هولندا منافسات كأس العالم من دور الـ32، بينما واصل المنتخب المغربي مشواره في البطولة ليضرب موعدا مع كندا في الدور ثمن النهائي.

المصدر: الصحافة الأجنبية

إعلان