رغم الإقصاء أمام المغرب.. فان دايك يدافع عن خطة كومان

أعرب قائد منتخب هولندا فيرجيل فان دايك عن خيبة أمله بعد خروج منتخب بلاده من دور الـ32 لكأس العالم 2026، عقب الخسارة أمام منتخب المغرب بركلات الترجيح، مؤكدا أن خطأ واحدا في الوقت بدل الضائع كان كافيا لإنهاء مشوار "الطواحين" في البطولة.

وكانت هولندا في طريقها لحسم بطاقة التأهل بعد تقدمها بهدف سجله كودي غاكبو، قبل أن يدرك المغرب التعادل عبر عيسى ديوب في الوقت المحتسب بدلا من الضائع، لتتجه المباراة إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت لـ"أسود الأطلس".

وقال فان دايك في تصريحات لشبكة إن أو إس (NOS) الهولندية: "دافعنا بشكل جيد، ومنعناهم من إيجاد المساحات بين خطي الوسط والدفاع، لكن خطأ في الوقت بدل الضائع أنهى كل شيء".

وأضاف: "تدربنا على ركلات الترجيح وبذلنا كل ما لدينا، لكن في النهاية لم يكن هناك ما أفكر فيه سوى مواساة اللاعبين الذين أهدروا ركلاتهم".

وبهذه الخسارة، ودعت هولندا منافسات كأس العالم من دور الـ32، بينما واصل المنتخب المغربي مشواره في البطولة ليضرب موعدا مع كندا في الدور ثمن النهائي.