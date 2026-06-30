حكيمي: أظهرنا هوية المغرب.. وبوعدي: لم لا نفوز بكأس العالم؟

أكد لاعبو المنتخب المغربي أن التأهل إلى دور الـ16 من كأس العالم 2026 على حساب هولندا لم يكن وليد الصدفة، مشددين على أن "أسود الأطلس" استحقوا العبور بعدما فرضوا شخصيتهم على المباراة حتى صافرة النهاية، قبل حسم بطاقة التأهل بركلات الترجيح.

وقال أيوب بوعدي إن المنتخب المغربي نجح في إبراز إمكانياته خلال الفترة الأخيرة، موضحًا أن مواجهة هولندا كانت دليلاً على الثقة الكبيرة التي يتمتع بها اللاعبون.

وأضاف في تصريحات لقناة "بي إن سبورتس": "هذه المباراة أبرزت إمكانياتنا وثقتنا بأنفسنا، كما أظهرت قدرتنا على التسجيل وصناعة الفرص. صحيح أن ركلات الترجيح دائمًا ما تكون صعبة، لكننا نجحنا في تجاوزها".

وكشف لاعب الوسط المغربي عن طموحه بمواصلة المشوار في البطولة، قائلاً: "أقصينا هولندا، لكن كل شيء يبدأ الآن. سنسير خطوة بخطوة، وسنحاول الذهاب بعيدًا والفوز بكأس العالم.. ولمَ لا؟".

حكيمي: تحلينا بهوية المغرب

من جانبه، شدد قائد المنتخب أشرف حكيمي على أن المغرب استحق الفوز بعدما حافظ على شخصيته حتى اللحظات الأخيرة، رغم التأخر في النتيجة.

وقال حكيمي: "كان فوزًا مستحقًا. تحلينا بروح الانتصار حتى آخر دقيقة، وحتى عندما كنا متأخرين حافظنا على هوية المغرب وعدنا في النتيجة، وأنا فخور جدًا بزملائي".

وأضاف: "صنعنا العديد من الفرص، وكانت نسبة الاستحواذ في صالحنا، ونفذنا ما كان مطلوبًا منا بأفضل صورة، لكننا لم ننجح في استغلال كل الفرص. رغم ذلك، كنا واثقين من التأهل لأننا نمتلك ياسين بونو".

وأكد ظهير باريس سان جيرمان أن تركيز المنتخب بات منصبًا بالكامل على المواجهة المقبلة، مشيرًا إلى أهمية الدعم الجماهيري.

وأوضح: "نمثل كرة القدم الأفريقية، ونشكر الجماهير التي سافرت إلى المكسيك من أجل مؤازرتنا. نحن بحاجة إليهم، وسنعمل على أن نجعلهم فخورين بنا".

ديوب: نؤمن بقدرات بونو

بدوره، أشاد عيسى ديوب بالروح القتالية التي أظهرها المنتخب المغربي، معتبرًا أن الإيمان بقدرات الحارس ياسين بونو لعب دورًا حاسمًا في التأهل.

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وقال ديوب: "كانت مباراة صعبة، خاصة بعدما تقدمت هولندا، لكننا تحلينا بالصلابة حتى آخر دقيقة ونجحنا في إنجاز المهمة. كنا نعرف قيمة ياسين بونو، وآمنا به وبقدراته، وقد أثبت مرة أخرى أنه من أفضل الحراس".

واختتم مدافع المغرب تصريحاته بالتأكيد على ضرورة احترام المنافس القادم، قائلاً: "ندرك أننا سنخوض مباراة كبيرة أمام كندا، ولذلك يجب ألا نستهين بالخصم، وأن نستعد لها بأفضل شكل ممكن".