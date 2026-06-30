رياضة|كأس العالم 2026|المكسيك

حزين في لحظة الفرح.. مشهد مؤلم لنجم هولندا بعد هدفه في المغرب

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مباشر مباراة المغرب ضد هولندا في كأس العالم 2026.. لحظة بلحظة
غاكبو بعد لحظات من تسجيله هدف هولندا في مرمى المغرب (الفرنسية)
Published On 30/6/2026

شهدت مباراة هولندا أمام المغرب، ضمن دور الـ16 من كأس العالم 2026، لحظة مؤلمة، حين افتتح المهاجم الهولندي كودي غاكبو التسجيل في الدقيقة 72 للطواحين، قبل أن ينهار بالبكاء مباشرة عقب الهدف في مشهد إنساني مؤثر داخل أرضية الملعب.

وجاء تأثر غاكبو الكبير في ظل ظروف شخصية صعبة عاشها اللاعب خلال الأيام الأخيرة، بعد وفاة طفله المنتظر أثناء فترة حمل زوجته، وهي المأساة التي أعلن عنها قبل يومين فقط من هذه المواجهة.

Netherlands players celebrate after forward #11 Cody Gakpo scores the team’s first goal during the 2026 World Cup round of 32 football match between the Netherlands and Morocco at the Monterrey Stadium in Guadalupe on June 29, 2026.
زملاء غاكبو يواسونه بعد تسجيله ضد المغرب (الفرنسية)

مأساة عائلية حديثة قبل مواجهة المغرب

وكانت شريكة اللاعب نوا فان دير بيج أعلنت يوم السبت عبر حسابها على “إنستغرام” وفاة طفلهما المنتظر، الذي كان من المقرر أن يُسمى "إليجاه رافائيل غاكبو"، خلال فترة الحمل.

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وجاء في رسالتها المؤثرة: "بقلب كسير نعلن لكم أن ابننا الصغير قد توفي أثناء الحمل. شكرا لكم على حبكم ودعمكم. إليجاه غاكبو، محبوب إلى الأبد، ابننا إلى الأبد".

وأضافت لاحقا في رسالة ثانية تفاصيل عن لحظات عائلية عاشتها في الولايات المتحدة، حيث ترافق اللاعب خلال كأس العالم، مشيرة إلى زيارة للكنيسة، ثم قضاء وقت مع ابنها صمويل في ساحة الألعاب، معتبرة أن وجود اسم "إليجاه" خلال تلك اللحظات كان بمثابة “علامة معنوية” خففت من وقع الفاجعة.

Netherlands' forward #11 Cody Gakpo (C) scores his team's first goal during the 2026 World Cup round of 32 football match between the Netherlands and Morocco at the Monterrey Stadium in Guadalupe on June 29, 2026.
لحظة تسجيل الهدف الأول لهولندا ضد المغرب (الفرنسية)

غاكبو يواصل التألق رغم الألم

ورغم هذه الظروف الصعبة، واصل كودي غاكبو تقديم مستويات مميزة في البطولة، بعدما سجل هدفين وصنع هدفا في أول ثلاث مباريات له في كأس العالم عام 2026.

وجاء هدفه الثالث في المسابقة عند الدقيقة 72 من مواجهة المغرب، ليمنح هولندا التقدم، قبل أن يظهر تأثره الشديد وسط مواساة من زملائه الذين سارعوا لاحتضانه ودعمه في لحظة إنسانية لافتة.

المصدر: الجزيرة

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