حزين في لحظة الفرح.. مشهد مؤلم لنجم هولندا بعد هدفه في المغرب

شهدت مباراة هولندا أمام المغرب، ضمن دور الـ16 من كأس العالم 2026، لحظة مؤلمة، حين افتتح المهاجم الهولندي كودي غاكبو التسجيل في الدقيقة 72 للطواحين، قبل أن ينهار بالبكاء مباشرة عقب الهدف في مشهد إنساني مؤثر داخل أرضية الملعب.

وجاء تأثر غاكبو الكبير في ظل ظروف شخصية صعبة عاشها اللاعب خلال الأيام الأخيرة، بعد وفاة طفله المنتظر أثناء فترة حمل زوجته، وهي المأساة التي أعلن عنها قبل يومين فقط من هذه المواجهة.

مأساة عائلية حديثة قبل مواجهة المغرب

وكانت شريكة اللاعب نوا فان دير بيج أعلنت يوم السبت عبر حسابها على “إنستغرام” وفاة طفلهما المنتظر، الذي كان من المقرر أن يُسمى "إليجاه رافائيل غاكبو"، خلال فترة الحمل.

وجاء في رسالتها المؤثرة: "بقلب كسير نعلن لكم أن ابننا الصغير قد توفي أثناء الحمل. شكرا لكم على حبكم ودعمكم. إليجاه غاكبو، محبوب إلى الأبد، ابننا إلى الأبد".

وأضافت لاحقا في رسالة ثانية تفاصيل عن لحظات عائلية عاشتها في الولايات المتحدة، حيث ترافق اللاعب خلال كأس العالم، مشيرة إلى زيارة للكنيسة، ثم قضاء وقت مع ابنها صمويل في ساحة الألعاب، معتبرة أن وجود اسم "إليجاه" خلال تلك اللحظات كان بمثابة “علامة معنوية” خففت من وقع الفاجعة.

غاكبو يواصل التألق رغم الألم

ورغم هذه الظروف الصعبة، واصل كودي غاكبو تقديم مستويات مميزة في البطولة، بعدما سجل هدفين وصنع هدفا في أول ثلاث مباريات له في كأس العالم عام 2026.

وجاء هدفه الثالث في المسابقة عند الدقيقة 72 من مواجهة المغرب، ليمنح هولندا التقدم، قبل أن يظهر تأثره الشديد وسط مواساة من زملائه الذين سارعوا لاحتضانه ودعمه في لحظة إنسانية لافتة.