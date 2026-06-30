رياضة|كأس العالم 2026|الولايات المتحدة الأمريكية

حارس ثالث على الطاولة؟ خيار مفاجئ يبدل الحسابات الجزائرية قبل مباراة سويسرا

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Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group J - Jordan v Algeria - San Francisco Bay Area Stadium, Santa Clara, California, U.S. - June 22, 2026 Algeria's Luca Zidane in action IMAGN IMAGES via Reuters/Darren Yamashita
لوكا زيدان، حارس منتخب الجزائر (رويترز)
Published On 30/6/2026

حجز المنتخب الجزائري مقعده في دور الـ16 من كأس العالم 2026، غير أن التأهل لم يُنهِ حالة القلق داخل معسكر "الخضر"، خصوصًا في مركز حراسة المرمى الذي بات يمثل أحد أبرز نقاط الضعف قبل المواجهة المرتقبة أمام سويسرا.

زيدان في المدرجات

وظهرت علامات الإحباط على وجه زين الدين زيدان، الموجود في مدرجات ملعب كانساس سيتي، خلال خسارة الجزائر أمام الأرجنتين (0-3) يوم 17 يونيو/حزيران، في مباراة حضرها لدعم ابنه لوكا زيدان، حارس المنتخب الجزائري. هذا المشهد عكس حجم الضغط المحيط بالمركز الأكثر حساسية داخل التشكيلة.

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لوكا زيدان.. وقرار تمثيل الجزائر

كان لوكا زيدان، حارس غرناطة، قد اختار رسميا تمثيل المنتخب الجزائري في سبتمبر/أيلول الماضي، بعد أن لعب سابقًا لمنتخبات فرنسا في الفئات السنية. هذا القرار أثار جدلا واسعا، بين من اعتبره خيارا اضطراريا ومن رأى أنه نابع من قناعة شخصية، وهو ما أكده اللاعب في تواصله مع المدرب فلاديمير بيتكوفيتش عبر الهاتف، ثم خلال لقائه الأول معه في سيدي موسى.

SANTA CLARA, CALIFORNIA - JUNE 22: Algeria goalkeeper Luca Zidane reacts during the FIFA World Cup 2026 Group J match between Jordan and Algeria at San Francisco Bay Area Stadium on June 22, 2026 in Santa Clara, California. Stu Forster/Getty Images/AFP (Photo by Stu Forster / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
لوكا زيدان، خلال مباراة الجزائر والأردن (الفرنسية)

إصابة قبل المونديال… وبداية واعدة في الودية

ورغم استدعائه لكأس الأمم الأفريقية 2025 وكأس العالم 2026، فإن استعدادات لوكا لم تكن مثالية، بعدما عانى من إصابة على مستوى الفك (كسر مزدوج وإصابة في الذقن)، ما أبعده عن المباريات منذ نهاية أبريل/نيسان. ومع ذلك، قدم أداء لافتا في المباراة الودية أمام هولندا مطلع يونيو/حزيران، ما منحه ثقة الجهاز الفني ومنصب الحارس الأساسي مع بداية المونديال.

أخطاء مكلفة وبداية متذبذبة في البطولة

لكن مشاركته في كأس العالم لم تكن موفقة، إذ ارتكب أخطاء مؤثرة أمام الأرجنتين، من بينها خطأ واضح في الهدف الأول الذي سجله ليونيل ميسي، في مباراة انتهت بثلاثية نظيفة. ورغم الانتقادات، واصل المدرب الاعتماد عليه أمام الأردن، حيث استقبل هدفا كان يمكن التعامل معه بشكل أفضل دون أن يكون خطأ مباشرا بالكامل.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group J - Argentina v Algeria - Kansas City Stadium, Kansas City, Missouri, U.S. - June 16, 2026 Argentina's Lionel Messi scores a goal past Algeria's Luca Zidane that was later disallowed REUTERS/Siphiwe Sibeko TPX IMAGES OF THE DAY
لوكا زيدان في مواجهة ميسي خلال افتتاح مباريات الجزائر في المونديال (رويترز)

تغيير في الحراسة… وبن بوت لا يقدم الحل

قرر المدرب فلاديمير بيتكوفيتش إبعاد لوكا زيدان عن التشكيلة الأساسية في مواجهة النمسا، مبررًا ذلك بتراجع مستواه، إذ قال: "غياب لوكا زيدان كحارس أساسي يعود إلى الأداء الذي قدمه في المباراتين الأوليين، وقد فضّلت أسامة بن بوت لأنه يستحق اللعب". غير أن البديل لم يكن في الموعد، بعدما استقبلت شباكه ثلاثة أهداف، وقدم أداء وُصف بغير المطمئن.

انتقادات إعلامية وأرقام مقلقة دفاعيا

الانتقادات الإعلامية لم تتأخر، إذ منحت منصة "دي زد فوت" (DZfoot) الحارس تقييم 4.5 ووصفت الأداء بـ"الخيبة"، معتبرة أنه يتحمل جزءا من مسؤولية الأهداف.

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وعلى المستوى الجماعي، استقبل المنتخب الجزائري سبعة أهداف خلال دور المجموعات، ليحتل المركز 38 من أصل 48 منتخبا في تصنيف أفضل الدفاعات، وفق ما أوردته تقارير صحفية محلية.

Austria's Marko Arnautovic (7) scores the team's first goal past Algeria goalkeeper Oussama Benbot (16) during the World Cup Group J soccer match between Algeria and Austria in Kansas City, Mo., Saturday, June 27, 2026. (AP Photo/Charlie Riedel)
بن بوت حارس الجزائر استقبل ثلاثة أهداف ضد النمسا (أسوشيتد برس)

خيارات مفتوحة قبل مواجهة سويسرا

وبحسب تقارير إعلامية، من بينها صحيفة "آس" (AS) الإسبانية، فإن مستوى الحارسين الأساسيين لم يبعث على الاطمئنان، ما دفع الجهاز الفني لإبقاء جميع الخيارات مفتوحة، بما في ذلك التفكير في إشراك حارس ثالث هو مالفين ماستيل، المعار هذا الموسم إلى نادي ستاد نيون السويسري في الدرجة الثانية.

Algeria's Bosnian head coach Vladimir Petkovic shouts instructions to his players from the touchline during the 2026 World Cup Group J football match between Algeria and Austria at the Kansas City Stadium in Kansas City on June 27, 2026.
فلاديمير بيتكوفيتش، مدرب المنتخب الجزائري (الفرنسية)

بيتكوفيتش أمام قرار حاسم

في ظل هذا الوضع المعقد، يجد المدرب فلاديمير بيتكوفيتش نفسه أمام قرار حاسم قبل مواجهة سويسرا، في محاولة لإيجاد الاستقرار الدفاعي المطلوب لتجاوز دور الـ16 ومواصلة مشوار "الخضر" في كأس العالم 2026.

المصدر: الصحافة الأجنبية + الصحافة الجزائرية

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