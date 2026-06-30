مشهد أسود.. "وضع السكون" يسرق لقطة العمر من جماهير باراغواي

عاشت مجموعة من جماهير باراغواي لحظة عصيبة خلال متابعتها مباراة منتخب بلادها ضد ألمانيا في الأدوار الاقصائية من نهائيات كأس العالم.

واحتشد مئات الآلاف من أنصار باراغواي خلف الشاشات في المقاهي المنتشرة بجميع أرجاء البلاد لتشجيع الفريق في مباراته ضد ألمانيا التي جرت على ملعب بوسطن لحساب مباريات دور الـ32 من المونديال.

وانتشر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي وثّق لحظة جنونية عصيبة عاشتها الجماهير، مع وصول المباراة إلى ركلة الترجيح الحاسمة.

ففي أحد المقاهي تحوّلت شاشة التلفاز إلى وضع السكون في اللحظة التي تقدّم فيعا المدافع خوسيه كانالي لتسديد الركلة الحاسمة أهلت باراغواي وأقصت ألمانيا من البطولة.

وفي ذروة دراما ركلات الترجيح التي أهدرت فيها باراغواي اثنتين وألمانيا ثلاث، وفي حين كان كانالي يستعد لتنفيذ الركلة الحاسمة، ظهر على الشاشة بشكل مفاجئ رسالة باللغة الإسبانية مفادها "التعليق التلقائي" (Automatic Suspension).

وحجب نص الرسالة رؤية تنفيذ ركلة الجزاء الحاسمة، محذرا المشاهدين من أن وضع السكون التلقائي سيبدأ في ظرف ثوان قليلة ما لم يتم إلغاؤه، مما أثار غضب وصراخ المشجعين المتجمعين داخل المقهى.

وتحولت الشاشة إلى اللون الأسود بالفعل في "أسوأ توقيت" وذلك في الوقت الذي سدد فيه كانالي الكرة، لتعم حالة من الذعر والصراخ والإحباط في أوساط المتفرجين، الذين سارعوا لتفقّد هواتفهم.

وبعد ثوانٍ قليلة عادت الصورة إلى الشاشة، ليظهر لاعبو باراغواي وهو يحتلفون بالصعود التاريخي إلى دور الـ16 من المونديال.

وفي الوقت نفسه انفجر المتفرجون فرحا ابتهاجا بالفوز تزامنا مع فرحة أكبر عمت البلاد، لكن مقطع الفيديو المذكور انتشر كالنار في الشهيم على وسائل التواصل الاجتماعي، محققا 3.6 مليون مشاهدة حتى ساعة كتابة هذه السطور.

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وتغلّب منتخب باراغواي على ألمانيا بركلات الترجيح 4-3 بعد انتهاء المباراة في أشواطها الأصلية والإضافية بالتعادل الإيجابي 1-1.

وينتظر منتخب باراغواي في دور الثمن النهائي، المتأهل من مواجهة فرنسا والسويد المقررة الليلة عند الساعة 00:00 بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.