جدول مباريات ونتائج دور ثمن النهائي لكأس العالم 2026 والقنوات الناقلة
Published On 30/6/2026|
آخر تحديث: 22:01 (توقيت مكة)
مع انطلاق الأدوار الإقصائية بمباريات دور الـ 32 في كأس العالم 2026 لكرة القدم بدأت ملامح الدور ثمن النهائي (دور الـ16) تتضح شيئا فشيئا، في المونديال الأكبر في التاريخ بمشاركة 48 منتخبًا.
وفيما يلي نستعرض مباريات الدور ثمن النهائي (دور الـ16) مع ذكر مواعيد المباريات والقنوات الناقلة والملاعب.
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جدول مباريات ونتائج ثمن نهائي كأس العالم 2026 (حسب توقيت مكة المكرمة والدوحة والقاهرة)
السبت، 4 يوليو/تموز 2026
- كندا ضد المغرب (الساعة 20:00).
الأحد، 5 يوليو/تموز 2026
- باراغواي ضد النرويج (00:00 منتصف الليل).
- البرازيل ضد الفائز من المباراة 78 (الساعة 23:00).
الإثنين، 6 يوليو/تموز 2026
- الفائز من المباراة 79 ضد الفائز من المباراة 80 (الساعة 3:00).
- الفائز من المباراة 83 ضد الفائز من المباراة 84 (الساعة 22:00).
الثلاثاء، 7 يوليو/تموز 2026
- الفائز من المباراة 81 ضد الفائز من المباراة 82 (الساعة 3:00).
- الفائز من المباراة 86 ضد الفائز من المباراة 88 (الساعة 19:00).
- الفائز من المباراة 85 ضد الفائز من المباراة 87 (الساعة 23:00).
مباريات ربع نهائي كأس العالم 2026 (دور الـ8)
الخميس، 9 يوليو/تموز 2026
- الفائز من المباراة 89 ضد الفائز من المباراة 90 (الساعة 23:00).
الجمعة، 10 يوليو/تموز 2026
- الفائز من المباراة 93 ضد الفائز من المباراة 94 (الساعة 22:00).
الأحد، 12 يوليو/تموز 2026
- الفائز من المباراة 91 ضد الفائز من المباراة 92 (00:00 منتصف الليل).
- الفائز من المباراة 95 ضد الفائز من المباراة 96 (الساعة 4:00).
نصف نهائي كأس العالم 2026
الثلاثاء، 14 يوليو/تموز 2026
- الفائز من المباراة 97 ضد الفائز من المباراة 98 (الساعة 22:00).
الأربعاء، 15 يوليو/تموز 2026
- الفائز من المباراة 99 ضد الفائز من المباراة 100 (الساعة 22:00).
مباراة تحديد المركز الثالث (الميدالية البرونزية)
الأحد، 19 يوليو/تموز 2026
- الخاسر من نصف النهائي 1 ضد الخاسر من نصف النهائي 2 (00:00 منتصف الليل).
المباراة النهائية لكأس العالم 2026
الأحد، 19 يوليو/تموز 2026
- الفائز من نصف النهائي 1 ضد الفائز من نصف النهائي 2 (الساعة 22:00).
قنوات البث المباشر الناقلة لمباريات مونديال 2026
تحظى البطولة بتغطية تلفزيونية فضائية ورقمية هي الأكبر من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عبر الشبكات التالية:
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- شبكة بي إن سبورتس القطرية: الناقل الرسمي الرئيسي للبطولة عبر قنواتها المشفرة (بي إن سبورتس ماكس)، مع تخصيص قنوات بث مجانية لبعض المباريات المحددة وحفل الافتتاح.
- شبكة قنوات الكاس: ستنقل البطولة عبر باقاتها الإضافية بالتنسيق مع بي إن سبورتس.
- منصة فيفا بلس (FIFA+) الرقمية الرسمية.
- الترددات الأرضية: تشتري بعض الدول العربية المشاركة حقوق بث مبارياتها على الترددات الأرضية فقط.
- الجزيرة نت: يمكنكم متابعة كل مباريات كأس العالم 2026 عبر التغطيات المباشرة لموقع "الجزيرة نت".
المصدر: الجزيرة