جدول مباريات ونتائج دور ثمن النهائي لكأس العالم 2026 والقنوات الناقلة

مع انطلاق الأدوار الإقصائية بمباريات دور الـ 32 في كأس العالم 2026 لكرة القدم بدأت ملامح الدور ثمن النهائي (دور الـ16) تتضح شيئا فشيئا، في المونديال الأكبر في التاريخ بمشاركة 48 منتخبًا.

وفيما يلي نستعرض مباريات الدور ثمن النهائي (دور الـ16) مع ذكر مواعيد المباريات والقنوات الناقلة والملاعب.

جدول مباريات ونتائج ثمن نهائي كأس العالم 2026 (حسب توقيت مكة المكرمة والدوحة والقاهرة)

السبت، 4 يوليو/تموز 2026

كندا ضد المغرب (الساعة 20:00).

الأحد، 5 يوليو/تموز 2026

باراغواي ضد النرويج (00:00 منتصف الليل).

البرازيل ضد الفائز من المباراة 78 (الساعة 23:00).

الإثنين، 6 يوليو/تموز 2026

الفائز من المباراة 79 ضد الفائز من المباراة 80 (الساعة 3:00).

الفائز من المباراة 83 ضد الفائز من المباراة 84 (الساعة 22:00).

الثلاثاء، 7 يوليو/تموز 2026

الفائز من المباراة 81 ضد الفائز من المباراة 82 (الساعة 3:00).

الفائز من المباراة 86 ضد الفائز من المباراة 88 (الساعة 19:00).

الفائز من المباراة 85 ضد الفائز من المباراة 87 (الساعة 23:00).

مباريات ربع نهائي كأس العالم 2026 (دور الـ8)

الخميس، 9 يوليو/تموز 2026

الفائز من المباراة 89 ضد الفائز من المباراة 90 (الساعة 23:00).

الجمعة، 10 يوليو/تموز 2026

الفائز من المباراة 93 ضد الفائز من المباراة 94 (الساعة 22:00).

الأحد، 12 يوليو/تموز 2026

الفائز من المباراة 91 ضد الفائز من المباراة 92 (00:00 منتصف الليل).

الفائز من المباراة 95 ضد الفائز من المباراة 96 (الساعة 4:00).

نصف نهائي كأس العالم 2026

الثلاثاء، 14 يوليو/تموز 2026

الفائز من المباراة 97 ضد الفائز من المباراة 98 (الساعة 22:00).

الأربعاء، 15 يوليو/تموز 2026

الفائز من المباراة 99 ضد الفائز من المباراة 100 (الساعة 22:00).

مباراة تحديد المركز الثالث (الميدالية البرونزية)

الأحد، 19 يوليو/تموز 2026

الخاسر من نصف النهائي 1 ضد الخاسر من نصف النهائي 2 (00:00 منتصف الليل).

المباراة النهائية لكأس العالم 2026

الأحد، 19 يوليو/تموز 2026

الفائز من نصف النهائي 1 ضد الفائز من نصف النهائي 2 (الساعة 22:00).

قنوات البث المباشر الناقلة لمباريات مونديال 2026

تحظى البطولة بتغطية تلفزيونية فضائية ورقمية هي الأكبر من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عبر الشبكات التالية:

إعلان