رياضة|كأس العالم 2026|المغرب

بعد الفوز التاريخي على هولندا.. وهبي: افتقدنا الهدوء ونستحق التأهل

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Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Round of 32 - Netherlands v Morocco - Estadio Monterrey, Monterrey, Mexico - June 29, 2026 Morocco coach Mohamed Ouahbi before the match REUTERS/Eloisa Sanchez
محمد وهبي مدرب منتخب المغرب أثناء إدارة مباراة هولندا (رويترز)
Published On 30/6/2026

تابع المغرب نتائجه الرائعة في كأس العالم 2026، وأقصى هولندا بركلات الترجيح صباح الثلاثاء في دور الـ32، بعد أن انتهى الوقت الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل الإيجابي 1-1.

وفي مونتيري المكسيكية، استحق المغرب الذي حقق إنجازا أفريقيا غير مسبوق عام 2022 عندما بلغ نصف النهائي، تأهله على حساب هولندا، وصيف العالم ثلاث مرات (1974 و1978 و2010)، ليضرب موعدا مع كندا إحدى الدول المضيفة السبت في هيوستن.

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وقال مدرب المغرب محمد وهبي في تصريحاته لقناة بي إن سبورتس: "كنا نحتاج للهدوء وإدراك إمكاناتنا، سيطرنا على المباراة وحارسهم صدّ كرات استثنائية".

وتابع وهبي: "تأهُّلنا مستحق، يجب أن نقبل أحيانا الفوز بهذه الطريقة في الأدوار الإقصائية".

وكان المغرب حلّ وصيفا لمجموعته بفارق الأهداف خلف البرازيل، فيما تصدّرت هولندا أمام اليابان والسويد.

المصدر: الجزيرة + الفرنسية

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