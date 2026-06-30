هولندا آخر الضحايا.. كيف تحول المغرب إلى "كابوس" لعمالقة أوروبا؟

مباراة تلو الأخرى يثبت المنتخب المغربي أنه يسير على الطريق الصحيح نحو فرض اسمه كواحد من أقوى الفرق ليس على صعيد القارة الأفريقية فقط، بل على مستوى العالم، والنتائج في آخر نسختين من المونديال خير دليل على ذلك.

وبلغ "أسود الأطلس" الدور ثمن النهائي من النسخة الحالية لكأس العالم، عقب فوزه المثير على هولندا بركلات الترجيح 3-2 بعد انتهاء المباراة في أشواطها الأصلية والإضافية بالتعادل بهدف لمثله.

وتُعد المباراة ضد هولندا هي الثامنة للمغرب ضد منتخبٍ أوروبي في آخر نسختين من كأس العالم وتحديدا في قطر 2022 والنسخة الحالية المقامة في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

ولم يخسر "أسود الأطلس" في هذه المباريات الثماني سوى مرتين فقط، فيما حققوا 3 انتصارات و3 تعادلات، تحول اثنان منها إلى انتصارين بركلات الترجيح.

نتائج مباريات المغرب أمام المنتخبات الأوروبية في آخر نسختين من كأس العالم:

المغرب 0-0 كرواتيا (الجولة الأولى من دور المجموعات بمونديال 2022).

المغرب 2-0 بلجيكا (الجولة الثانية من دور المجموعات بمونديال 2022).

المغرب 0-0 إسبانيا ثم الفوز بركلات الترجيح 3-0 (ثمن النهائي بمونديال 2022).

المغرب 1-0 البرتغال (ربع نهائي مونديال 2022).

المغرب 0-2 فرنسا (نصف نهائي بمونديال 2022).

المغرب 1-2 كرواتيا (مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بمونديال 2022).

المغرب 1-0 اسكتلندا (الجولة الثانية من دور المجموعات بمونديال 2026).

المغرب 1-1 هولندا ثم الفوز بركلات الترجيح 3-2 (دور الـ32 من مونديال 2026).

الفوارق تلاشت

ويُمكن القول من خلال هذه النتائج أن المنتخب المغربي قد تحوّل بالفعل من مجرّد فريق يطمح إلى المشاركة في البطولات الكبرى، إلى آخر يصدّر الرعب لكبار المنتخبات في العالم وليس في أوروبا فقط.

ولم يعد الحديث عن فوز المغرب على منتخبٍ أوروبي باعتباره "مفاجأة"، بل بات واقعا أثبت من خلاله الفريق أن الفوارق التاريخية والفنية بدأت تتلاشى بالفعل.

ففي النسخة الحالية في كأس العالم، كان المنتخب المغربي قريبا للغاية من تحقيق الفوز على البرازيل في الجولة الأولى من دور المجموعات، غير أن لاعبيه أهدروا العديد من الفرص خاصة في الشوط الأول، كانت كفيلة بحصد النقاط الثلاث في مباراةٍ انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1.

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ولم تأتِ هذه النتائج من فراغ، بل نتاج عملٍ دؤوب وتخطيط استمر لسنوات لبناء منتخب قوي، اعتمادا على مزيجٍ مكوّن من اللاعبين المحليين وآخرين محترفين في أقوى الدوريات في القارة العجوز.

ويطمح المنتخب المغربي إلى التتويج بكأس العالم وهو ما أكده مدربه محمد وهبي في تصريحات سابقة، ولكن قبل ذلك عليه الآن تجاوز عقبةٍ أخرى في ثمن النهائي.

ويصطدم "أسود الأطلس" بالمنتخب الكندي في دور الـ16 على ملعب هيوستن، وذلك يوم السبت المقبل 4 يوليو/تموز القادم عند الساعة 20:00 بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.