أسطورة هولندا يعترف: لعبنا مباراة "قبيحة" أمام المغرب
Published On 30/6/2026|
آخر تحديث: 08:18 (توقيت مكة)
اعترف أسطورة كرة القدم الهولندي رود خوليت بتفوق منتخب المغرب على الطواحين الهولندية في المباراة التي جمعتهما لحساب دور الـ32 من كأس العالم 2026.
وانتصر المغاربة بركلات الترجيح بواقع 3-2، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل بهدف لمثله.
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وقال خوليت في معرض حديثه عقب المباراة على قناة "بي إن سبورتس" وقبل التوجه لركلات الترجيح: "أحيانا يتوجب عليك الفوز بالمباراة بشكل قبيح" في إشارة إلى الأداء الذي قدمته كتيبة المدرب الهولندي رونالد كومان خلال اللقاء.
وأضاف: "بصراحة، المغرب تفوق علينا في تلك المباراة، لكن نأمل أن يكون الحارس (فيربروخن) في الموعد".
ونجح فيربروخن في التصدي لركلتين من أصل 5 ركلات نفذها المنتخب المغربي (كلتاهما ضربت القائم)، بينما تصدى ياسين بونو لثلاث كرات إحداهما بيده وواحدة ارتطمت بالقائم وأخرى جانبت المرمى.
المصدر: الجزيرة