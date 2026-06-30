استحواذ لا ينفع وركلات ترجيح تعاند للمرة الأولى.. أرقام ألمانية للنسيان

إقصاء مرير تعرض له منتخب ألمانيا، الاثنين، بعد الخسارة بركلات الترجيح أمام منتخب باراغواي في مباراة انتهت بالتعادل بهدف لمثله وشهدت العديد من الأرقام القياسية.

وأقصي منتخب ألمانيا من مباراتين فقط من أصل آخر 10 مباريات خاضها في الأدوار الإقصائية لكأس العالم، إذ كانت الهزيمة الأولى في نصف نهائي نسخة 2010 أمام إسبانيا (1-0).

كما خسرت ألمانيا أول ركلات ترجيح لها في تاريخ كأس العالم، وذلك في خامس مرة تخوض فيها الترجيح بالبطولة، وهي خسارتها الثانية فقط في بطولة كبرى، بعد نهائي يورو 1976 أمام تشيكوسلوفاكيا.

بلغ فارق التصنيف العالمي بين ألمانيا (المركز العاشر) وباراغواي (المركز 41) 31 مركزا قبل البطولة، وهو رابع أكبر فارق في تاريخ الأدوار الإقصائية لكأس العالم (منذ 1994) بعد مباريات إسبانيا ضد روسيا في 2018 (60)، وإيطاليا ضد كوريا الجنوبية في 2002 (34)، وإسبانيا ضد كوريا الجنوبية في 2002 (32).

استحواذ استثنائي.. ولكن

بلغت نسبة استحواذ منتخب ألمانيا 75.4% في هذه المباراة، وهي ثالث أعلى نسبة مسجلة (منذ 1966) في مباراة بالأدوار الإقصائية لكأس العالم، بعد مباراتي إسبانيا ضد روسيا في 2018 (79.3%) وإسبانيا ضد المغرب في 2022 (76.8%).

استقبلت شباك منتخب ألمانيا أهدافا في كل من مبارياته العشر الأخيرة في كأس العالم، وهي أطول سلسلة متتالية في تاريخ مشاركاته في البطولة.

لم يقدم أي لاعب تمريرات حاسمة في كأس العالم 2026 أكثر من فلوريان فيرتز (3) سوى برونو غيمارايش (4)، بينما كان آخر لاعب ألماني يقدم عددا أكبر من التمريرات الحاسمة في نسخة واحدة من البطولة هو مايكل بالاك في عام 2002 (4).

خاض مانويل نوير مباراته الـ23 أساسيا مع منتخب ألمانيا في كأس العالم، ولا يسبقه في عدد المشاركات الأساسية في تاريخ البطولة سوى ليونيل ميسي (26).

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بعد هدفي اليوم، تم تسجيل 33 هدفا بالرأس في كأس العالم 2026، ولم تشهد أي نسخة أخرى عددا أكبر من الأهداف الرأسية المسجلة في تاريخ البطولة (منذ 1966) سوى نسخة 2002 (35).

سجل كاي هافيرتز هدفه الدولي الـ25 في مباراته الـ62؛ كما أنه سجل أهدافا لمنتخب ألمانيا تحت قيادة يوليان ناغلسمان أكثر من أي لاعب آخر (12).

السر.. ركلات الترجيح

تأهل منتخب باراغواي للمرة الثانية فقط في تاريخه من مواجهة في الأدوار الإقصائية لكأس العالم، وجاء التأهلان كلاهما عبر ركلات الترجيح (فاز 5-3 بركلات الترجيح على اليابان في دور الـ16 عام 2010).

كان الهدف الافتتاحي الذي سجله خوليو إنسيسو أول هدف لمنتخب باراغواي على الإطلاق في الأدوار الإقصائية لكأس العالم، بعد أن فشلوا في التسجيل في مواجهاتهم الخمس السابقة في الأدوار الإقصائية.

ساهم خوليو إنسيسو بشكل مباشر في جميع أهداف باراغواي الثلاثة في كأس العالم 2026 (هدف واحد وتمريرتان حاسمتان)، ولم ينجح سوى الروسي أوليغ سالينكو (7 في 1994) في تحقيق مساهمات تهديفية أكثر مع المشاركة في 100% من أهداف منتخبه في نسخة واحدة منذ عام 1966.