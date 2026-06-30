صدمة خروج "الماكينات" من المونديال.. إقصاء ألمانيا يهوي بأسعار تذاكر مباراة فرنسا في ثوان

أحدث خروج المنتخب الألماني المفاجئ من كأس العالم 2026 أمام باراغواي تأثيرا لم يقتصر على المنافسة الرياضية، بل امتد إلى سوق تذاكر البطولة، بعدما شهدت أسعار المباراة المحتملة للمنتخب الفرنسي في ثمن النهائي انخفاضا حادا مباشرة عقب صافرة النهاية.

وبعد دقائق قليلة من تأهل باراغواي، سجلت أسعار تذاكر المباراة المحتملة بين فرنسا وباراغواي تراجعا لافتا في منصات إعادة البيع.

فخلال الوقت الإضافي من مباراة ألمانيا وباراغواي، بلغ متوسط سعر التذكرة نحو 1400 دولار، غير أنه انخفض مباشرة بعد إقصاء "الماكينات" إلى نحو 850 دولارا، أي بتراجع يقارب 40% خلال ثوان فقط.

ويعكس هذا الانخفاض السريع التأثير الكبير الذي تفرضه هوية المنتخبات المتأهلة على حركة العرض والطلب في سوق التذاكر. ويُفسَّر هذا الانهيار بكون المنتخب الألماني يمتلك واحدة من أكبر القواعد الجماهيرية الحاضرة في مونديال 2026، إذ يرافقه آلاف المشجعين في مختلف المدن المستضيفة، ما يجعل أي مباراة يخوضها محل طلب مرتفع على التذاكر. في المقابل، لا يُتوقَّع أن يعوض المشجعون الفرنسيون هذا التراجع في الطلب، نظرا لأن أعدادهم أقل مقارنة بالجماهير الألمانية، وهو ما انعكس مباشرة على الأسعار بمجرد تأكد غياب ألمانيا عن المواجهة المحتملة.

ورغم الانخفاض الحاد، تشير التوقعات إلى أن أسعار التذاكر قد تستعيد جزءا من قيمتها خلال الساعات المقبلة مع استقرار السوق وعودة الطلب تدريجيا. ومع ذلك، يبقى من المستبعد أن تصل الأسعار إلى المستويات التي كانت ستسجلها لو أسفرت القرعة عن مواجهة مرتقبة بين فرنسا وألمانيا، وهي المباراة التي كانت تعد من أكثر مواجهات الدور ثمن النهائي جاذبية على المستويين الجماهيري والتجاري.