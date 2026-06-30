إسبانيا تبتعد وسيناريو مرجح للنهائي.. المرشحون "الحاليون" للتتويج بمونديال 2026

قبل انطلاق كأس العالم 2026، كانت إسبانيا تتصدر قائمة المرشحين للتتويج باللقب. لكن مع نهاية دور المجموعات، تغيرت المعادلة بالكامل، بعدما فرض المنتخب الفرنسي نفسه المرشح الأول لاعتلاء منصة التتويج، وفقا لأحدث النماذج الإحصائية الصادرة عن شركتي أوبتا (Opta) وفوتبول ميتس داتا (Football Meets Data).

وأجرى الحاسوب الفائق التابع لـ"أوبتا" 25 ألف محاكاة لمسار البطولة، خلصت إلى أن فرنسا تملك أعلى فرصة لإحراز اللقب بنسبة 18.83%، بعد تحقيقها العلامة الكاملة في دور المجموعات وتقديمها واحدا من أقوى العروض في البطولة.

ولم تختلف نتائج منصة فوتبول ميتس داتا كثيرا، إذ وضعت "الديوك" أيضا في صدارة المرشحين، في تأكيد على أن المنتخب الفرنسي أصبح الفريق الأكثر إقناعا حتى الآن.

نهائي يعيد ذكريات مونديال 2022؟

وتشير توقعات فوتبول ميتس داتا إلى أن السيناريو الأكثر ترجيحا هو نهائي جديد يجمع فرنسا والأرجنتين، في إعادة لمواجهة مونديال قطر 2022، وذلك بنسبة 8%.

وتأتي بعدها احتمالات نهائي إسبانيا والأرجنتين (6.5%)، ثم فرنسا وإنجلترا (5.8%)، وإنجلترا وإسبانيا (4.7%)، بينما تبلغ فرصة إقامة نهائي بين فرنسا والبرازيل 4.1%.

فرنسا تخطف الأنظار

لم يقتصر صعود فرنسا إلى قمة الترشيحات على لغة الأرقام، بل فرض المنتخب نفسه داخل المستطيل الأخضر بفضل عروض هجومية قوية خلال دور المجموعات، نالت إشادة واسعة من وسائل الإعلام العالمية والمحللين.

ووصف النجم السويدي السابق زلاتان إبراهيموفيتش، المحلل الحالي في شبكة "فوكس سبورتس" (Fox Sports)، المنتخب الفرنسي بأنه "المرشح الأبرز للفوز بكأس العالم"، فيما سارعت شركات المراهنات إلى تعديل توقعاتها، واضعة فرنسا في صدارة المنافسين على اللقب بعد أن كانت إسبانيا تتصدر القائمة قبل انطلاق البطولة.

الأرجنتين تلاحق… وإسبانيا تتراجع

ورغم فقدانها صدارة الترشيحات، تبقى الأرجنتين أقرب منافسي فرنسا بنسبة 16.52%، مدفوعة بالتألق اللافت لقائدها ليونيل ميسي، الذي سجل ستة أهداف خلال دور المجموعات.

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في المقابل، تراجعت إسبانيا إلى المركز الثالث بنسبة 12.91%، بعدما فقدت أفضلية البداية، بينما جاءت إنجلترا رابعة بنسبة 9.93%.

أما بقية المنتخبات، فتبدو فرصها أقل كثيرا، إذ تبلغ نسبة تتويج البرازيل 6.60%، تليها البرتغال (4.76%)، ثم هولندا (4.72%) وألمانيا (4.33%) قبل إقصائها مبكرا في دور الـ32 على يد باراغواي.

ورغم أن هذه التوقعات تعكس الواقع الحالي للبطولة، فإن مرحلة خروج المغلوب لا تعترف بالحسابات النظرية، إذ قد يقلب هدف واحد أو خطأ فردي جميع التوقعات، ويغير هوية بطل كأس العالم 2026.