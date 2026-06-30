عملاق إنجليزي يدخل سباق التعاقد مع موهبة المغرب أيوب بوعدي

دخل نادي مانشستر سيتي سباق التعاقد مع لاعب الوسط المغربي الشاب أيوب بوعدي، لينافس كلا من ليفربول وأرسنال على ضم أحد أبرز المواهب الصاعدة في كأس العالم 2026.

ويقدم بوعدي (18 عاما) مستويات لافتة مع المنتخب المغربي في المونديال، حيث ساهم في بلوغ "أسود الأطلس" الدور ثمن النهائي، بعدما شارك في الفوز على البرازيل واسكتلندا، قبل أن يريحه المدرب في المباراة الأخيرة أمام هايتي ليعود ويشركه في الفوز الباهر على هولندا في دور الـ32 بعد ركلات الجزاء.

وكان اللاعب قد حسم قبل انطلاق البطولة بأسابيع قليلة قراره بتمثيل المنتخب المغربي بدلا من فرنسا، في خطوة لاقت اهتماما واسعا، قبل أن يفرض نفسه كأحد أبرز اكتشافات البطولة.

وبحسب الصحفي الإيطالي المتخصص في سوق الانتقالات، فابريزيو رومانو، فإن مانشستر سيتي يخطط لتقديم عرض يتضمن بندا قد يسهل إتمام الصفقة، يتمثل في شراء عقد اللاعب من ناديه ليل الفرنسي، ثم إعارته إلى الفريق الفرنسي طوال موسم 2026-2027.

ويرى سيتي أن هذا الحل سيمنح بوعدي فرصة لمواصلة التطور واكتساب المزيد من الخبرة قبل الانتقال إلى أجواء الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويرتبط بوعدي بعقد مع ليل يمتد حتى صيف 2029، وهو ما يمنح النادي الفرنسي موقفا تفاوضيا قويا، إذ لا يواجه أي ضغوط لبيع لاعبه في الوقت الحالي.

وسبق لمانشستر سيتي أن اعتمد هذه السياسة مع عدد من المواهب الشابة، من بينهم البرازيلي فيتور ريس، والنرويجي سفيري هالسيث نيوبان، حيث يتم التعاقد معهم ثم إعارتهم لاكتساب المزيد من الخبرة قبل دمجهم في الفريق الأول.

ورغم تصاعد التكهنات بشأن مستقبله، شدد بوعدي على أن تركيزه الكامل ينصب على كأس العالم، رافضا الخوض في مستقبله الاحترافي في الوقت الحالي.

وقال في تصريحات لصحيفة "ذا أتلتيك" (The Athletic): "في الوقت الحالي أنا مركز فقط على كأس العالم، ولا أستطيع الحديث عن مستقبلي. يسعدني اهتمام الأندية بي، لكن كل تركيزي منصب على تقديم أفضل ما لدي مع المنتخب المغربي."

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وسيواجه المنتخب المغربي نظيره الكندي في الدور ثمن النهائي، بعدما تأهلت كندا عقب فوزها على جنوب أفريقيا بهدف دون رد في دور الـ32، في أفضل مشاركة مونديالية بتاريخها.