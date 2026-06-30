أبعد من المهارة والتكتيك.. كيف فرضت الملاعب المكيفة إيقاعها على مونديال 2026؟

فرضت درجات الحرارة المرتفعة نفسها كواحدة من أبرز العوامل المؤثرة خلال منافسات كأس العالم 2026، لتتحول من مجرد تحد بدني تواجهه المنتخبات إلى محور نقاش واسع داخل الأوساط الفنية والإعلامية، بعدما كشفت الإحصائيات عن وجود فارق واضح في المعدل التهديفي بين المباريات التي تُقام داخل الملاعب المغلقة أو المكيفة، وتلك التي تستضيفها الملاعب المفتوحة.

وأظهرت الأرقام الأولية للبطولة أن اللقاءات التي أُقيمت في ملاعب مغلقة ومجهزة بأنظمة تبريد شهدت معدلات تهديفية أعلى بشكل ملحوظ، الأمر الذي دفع العديد من المدربين إلى الربط بين الظروف المناخية المثالية وسرعة إيقاع اللعب وزيادة الفرص الهجومية.

وتحول هذا الملف إلى حديث المؤتمرات الصحفية، بعدما علق مدرب المنتخب المغربي محمد وهبي على تأثير درجات الحرارة قبل مواجهة منتخب هولندا في ملعب مونتيري المفتوح، قائلاً: "في هذه النسخة من كأس العالم، لاحظنا زيادة في عدد الأهداف في الملاعب المغلقة والمكيفة، كما في مباراة المغرب وهايتي (4-2). لو أمكننا اللعب في ملاعب مغلقة، لكانت وتيرة اللعب أسرع. ستؤثر حرارة الغد على كلا الفريقين".

ويعكس هذا التصريح قناعة متزايدة لدى عدد من الأجهزة الفنية بأن التحكم في درجات الحرارة والرطوبة ينعكس بصورة مباشرة على الأداء البدني للاعبين، وبالتالي على جودة وإيقاع المباريات.

أرقام تؤكد الفارق

وتؤكد البيانات الخاصة بالمباريات التي أُقيمت حتى الآن وجود فارق إحصائي واضح، مع ضرورة التعامل مع هذه النتائج بحذر عند تفسير أسبابها.

ففي مباريات دور المجموعات، إلى جانب مباراة واحدة من الأدوار الإقصائية، التي امتدت جميعها لمدة 90 دقيقة، استضافت الملاعب المفتوحة أو شبه المفتوحة 53 مباراة شهدت تسجيل 138 هدفا، بمعدل بلغ 2.6 هدف في المباراة الواحدة.

في المقابل، احتضنت الملاعب المغلقة أو المكيفة، وهي ملعب بي إم أو فيلد بمدينة تورنتو، وملعب مرسيدس بنز في أتلانتا، وملعب إن آر جي في هيوستن، وملعب بي سي بليس في فانكوفر، 18 مباراة شهدت تسجيل 70 هدفا، بمعدل وصل إلى 3.85 أهداف في المباراة الواحدة.

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وتكشف هذه الأرقام عن زيادة تبلغ 1.25 هدف إضافي في كل مباراة تُقام داخل الملاعب المغلقة أو المكيفة، أي بارتفاع نسبته 48% مقارنة بالملاعب المفتوحة، وهو فارق لا يمكن تجاهله، رغم أنه لا يمثل دليلا قاطعا على أن نوع الملعب وحده هو المسؤول عن هذا الارتفاع.

لماذا ترتفع الأهداف في الملاعب المكيفة؟

يرى المتابعون أن الملاعب المغلقة توفر بيئة أكثر استقرارًا من الناحية المناخية، حيث تُحافظ على درجات حرارة ورطوبة ثابتة، مع غياب التأثير المباشر للعوامل الجوية الخارجية، وهو ما يساعد اللاعبين على الحفاظ على مستوياتهم البدنية حتى الدقائق الأخيرة من اللقاء.

كما أن ثبات الظروف المناخية يحد من تراجع المجهود البدني، ويمنح الفرق قدرة أكبر على مواصلة الضغط واللعب بإيقاع مرتفع طوال المباراة.

وعلى الجانب الآخر، تبقى الملاعب المفتوحة عرضة لتأثيرات الحرارة والرطوبة والارتفاع عن سطح البحر، وهي عوامل تختلف من مدينة إلى أخرى، وقد تؤدي تدريجيا إلى انخفاض النسق البدني وإبطاء وتيرة اللعب مع مرور الوقت.

ويُعد ملعب بي سي بليس في فانكوفر نموذجًا مختلفًا رغم إدراجه ضمن الملاعب المغلقة.

فالملعب لا يعتمد على نظام تكييف هواء مماثل للأنظمة المستخدمة في ملاعب أتلانتا أو هيوستن أو دالاس، لكنه يمتلك سقفا قابلا للطي يسمح بإغلاق الملعب بالكامل، إضافة إلى نظام متطور لتدوير الهواء وإدارة درجات الحرارة.

ويعمل هذا النظام على الحفاظ على إحساس منتظم بالبرودة داخل الملعب, سواء في أرضية اللعب أو المدرجات، من خلال طرد الهواء الساخن عبر الحمل الحراري الطبيعي والتهوية الميكانيكية، بينما يقلل تصميم السقف بدرجة كبيرة من تأثير الاحتباس الحراري، دون أن يوفر بيئة مكيفة بالكامل بالمفهوم التقليدي.

نتائج تدعم الفرضية… وأخرى تنقضها

ورغم أن بعض المباريات دعمت فرضية تأثير الملاعب المكيفة على زيادة الأهداف، فإن نتائج أخرى أظهرت أن الأمر أكثر تعقيدًا.

ففي أحد أبرز الأمثلة، حقق منتخب ألمانيا فوزا كبيرا على كوراساو بنتيجة 7-1 داخل ملعب مكيف، في مباراة اتسمت بإيقاع هجومي مرتفع وكثافة لعب كبيرة، وهو ما عزز فكرة أن الظروف المناخية المستقرة تساعد على تقديم كرة قدم أكثر سرعة وانفتاحًا.

لكن في المقابل، شهدت الملاعب المفتوحة أيضًا مباريات غزيرة بالأهداف، أبرزها مواجهة السويد وتونس التي انتهت بفوز السويد بنتيجة 5-1، لتؤكد أن الطقس وحده لا يكفي لتفسير الفوارق التهديفية.

ورغم وضوح الفارق الإحصائي بين الملاعب المكيفة والمفتوحة، فإن المتخصصين يؤكدون أن تفسير هذه الظاهرة لا يمكن أن يعتمد على عامل واحد فقط.

إلى جانب الظروف المناخية، تلعب عناصر أخرى دورًا مؤثرًا، من بينها الإدارة البدنية للمباريات، والفوارق الفنية بين المنتخبات، ومستويات المهارة الفردية، والخطط والأساليب التكتيكية، وهو ما يجعل عامل الملعب جزءًا من منظومة متكاملة تؤثر في عدد الأهداف، وليس السبب الوحيد وراء ارتفاع المعدلات التهديفية خلال كأس العالم 2026.