رياضة|كأس العالم 2026|النمسا

ضربة موجعة لمنتخب النمسا.. هداف لايبزيغ يغيب عن المونديال

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Soccer Football - International Friendly - Austria v South Korea - Ernst Happel Stadion, Vienna, Austria - March 31, 2026 Austria players pose for a team group photo before the match REUTERS/Lisa Leutner
يواجه منتخب النمسا في المونديال منتخبات الجزائر والأردن والأرجنتين ضمن مباريات المجموعة العاشرة (رويترز)
Published On 3/6/2026

سيكون منتخب النمسا مجبرا على التحول إلى الولايات المتحدة الأمريكية منقوصا من مهاجمه "كريستوف بومغارتنر" بعد أن تأكدت إصابته على مستوى عضلة الفخذ الأيمن، حسب ما أكد الكشف بالرنين المغناطيسي صباح الثلاثاء 2 يونيو/حزيران.

وقد أعلن الاتحاد النمساوي لكرة القدم عبر حسابه في موقع "إكس"  اليوم الثلاثاء، بأن متوسط الميدان الهجومي (البالغ من العمر 26 عاماً)، سيتغيب عن مونديال 2026 الذي سيقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك بداية من 11 يونيو/حزيران إلى 19 يوليو/تموز.

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ويعد بومغارتنر من أهم العناصر في منتخب النمسا، بتحقيقه 19 هدفا في 25 مباراة دولية، كما أنه قضى أفضل مواسمه مع نادي لايبزيغ الذي أنهى الموسم المنقضي في البوندسليغا في المركز الثالث خلف بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند، سجل خلالها متوسط الميدان النمساوي 17 هدفا وحقق 9 تمريرات حاسمة في 37 مباراة.

 

 

غياب مهم لمنتخب النمسا قبل أيام من تحوله إلى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث سيفتتح مواجهاته في المونديال في سانتا كلارا بكاليفورنيا أمام منتخب الأردن يوم 17 يونيو/حزيران، في منافسات المجموعة السابعة التي تضم أيضا منتخبي الجزائر والأرجنتين.

المصدر: وكالات

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