وزير الخارجية الأمريكي يضع شرطا جديدا أمام وفد إيران قبل كأس العالم

أبلغ وزير ⁠الخارجية الأمريكي ⁠ماركو روبيو بعض المشرعين، اليوم الثلاثاء، بأن الولايات المتحدة لن ⁠تسمح للإيرانيين المرتبطين بالحرس الثوري بالانضمام إلى وفد بلادهم ⁠للمشاركة في نهائيات كأس العالم لكرة القدم التي تنطلق هذا الشهر.

وسيخوض المنتخب الإيراني مبارياته في الولايات ‌المتحدة، لكنه سيقيم في المكسيك خلال البطولة.

وعلى الرغم من الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في أواخر فبراير/ شباط الماضي، قال روبيو إن ⁠واشنطن "لا تمانع" دخول المنتخب ⁠الإيراني لكرة القدم وفريق الدعم الخاص به إلى البلاد.

وذكر روبيو في جلسة ⁠استماع أمام لجنة بمجلس النواب "ما لن ⁠نسمح به هو أن ⁠يضموا إلى وفدهم مجموعة من الأشخاص الذين نعلم أنهم لا علاقة لهم بالرياضة ‌ولديهم صلات بالحرس الثوري الإيراني أو أمور من هذا القبيل، ‌لذا ‌سنراقب ذلك عن كثب".

المنتخب الإيراني يسافر إلى إسبانيا قبل التوجه إلى المكسيك

ويُتوقع أن تغادر بعثة المنتخب الإيراني، السبت المقبل، من تركيا إلى إسبانيا قبل التوجه إلى مقر إقامتها في المكسيك لخوض نهائيات كأس العالم التي تنطلق في 11 يونيو/حزيران الجاري، لكن اللاعبين لم يتحصلوا حتى الآن على التأشيرات، وفق ما أعلن رئيس الاتحاد المحلي للعبة.

وأمس الاثنين، قال مهدي تاج الدين في برنامج رياضي بثه التلفزيون الرسمي "سنغادر إلى إسبانيا يوم السبت، ومن هناك سيتوجه الفريق مباشرة إلى تيخوانا في المكسيك".

وأضاف "سنحصل على التأشيرة المكسيكية (الثلاثاء) أو بعد غد (الأربعاء)، ثم ستُمنح لنا التأشيرة الأمريكية بسرعة".

وقرر الإيرانيون نتيجة الحرب الأمريكية الإسرائيلية على بلادهم نقل مقر إقامتهم في النهائيات من الولايات المتحدة إلى تيخوانا المكسيكية.

لكن البعثة لم تحصل حتى الآن على تأشيرات الدخول إلى المكسيك أو الولايات المتحدة التي تخوض فيها مبارياتها الثلاث في دور المجموعات ضد نيوزيلندا في 15 يونيو/جزيران الجاري وبلجيكا في 21 منه في لوس أنجليس، ثم مصر في 26 منه في سياتل.

وبحسب رئيس الاتحاد الإيراني، فإن الحرب ضد إيران "غيّرت كل شيء" بالنسبة إلى المنتخب، مضيفا "الوضع في البلاد، لاسيما الحرب، قلب جميع خططنا. خططنا لمباريات تحضيرية جيدة، بينها مباراة ضد إسبانيا، لكنها أُلغيت" في فبراير/شباط الماضي.

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وغدا الخميس، يخوض المنتخب الإيراني مباراة ودية ضد مالي في أنطاليا، بعدما واجه غامبيا، الجمعة الماضي، في المدينة نفسها.

وتأثرت التحضيرات لمونديال 2026 بـ"الصعوبات المالية" الناجمة عن الأزمة الاقتصادية التي تشهدها إيران، لاسيما الانخفاض الحاد في قيمة العملة الوطنية مقابل الدولار، بحسب ما أفاد تاج.