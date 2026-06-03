نهاية مأساوية لمقاتل فنون مختلطة إثر هجوم دب أسود

لقي رياضي من الفنون القتالية المختلطة (إم إم إيه) مصرعه بطريقة مأساوية خلال وجوده على رأس عمله في إحدى المقاطعات الكندية.

وتوفي المقاتل الهندي في الفنون القتالية المختلطة هريشيكيش كولوث بعد تعرضه لهجوم مفاجئ من دب أسود، في مقاطعة ساسكاتشوان الكندية.

حادثة مأساوية

وذكرت صحيفة ماركا (Marca) الإسبانية أن كولوث البالغ من العمر 27 عاماً، كان في وقت الهجوم على رأس عمله كفني في أحد مواقع التنقيب عن اليورانيوم، القريبة من منتزه بحيرة نوربوري الإقليمي.

وأشارت إلى أن شخصا مدنيا كان في المكان وقت الحادثة التي جرت يوم 8 مايو/أيار الماضي, أطلق النار على الدب وقتله، لكنه لم يتمكن من إنقاذ حياة كولوث.

وأكدت الشركة التي يعمل فيها كولوث نبأ وفاته، بينما قال شقيقه أرجون إنه كان يحلم باحتراف الفنون القتالية المختلطة، وهو السبب الرئيسي الذي دفعه للسفر إلى كندا قبل 3 أعوام.

وقال شقيقه أرجون: "كان حلم هريشيكيش هو القتال، لهذا السبب جاء إلى كندا. كان يريد المنافسة في فعاليات يو إف سي".

ويمارس هريشيكيش كولوث المنحدر أصلا من ولاية كيرالا الهندية رياضة الفنون القتالية المختلطة منذ أكثر من 10 سنوات، وانتقل للعيش في كندا عام 2023.

والتحق كولوث بأحد المراكز التدريبية في مدينة بينتيكتون من أجل تحقيق حلمه، حيث علق الجميع عليه "آمالا عريضة" وفقا لتصريحات شقيقه.

وتابع أرجون: "لم يكن ينبغي للأمر أن ينتهي بهذه الطريقة. لقد جاء ضابط من شرطة الخيالة الكندية إلى باب منزلي، وطرق الباب وأبلغني أن شقيقي قد توفي في ساسكاتشوان".

وأتم أرجون -وهو الشقيق الأكبر لهريشيكيش: "أريد أن يتذكره الناس بما كان يفعل. قلب بريء، وروح مقاتل. أود فقط أن أقول إنه قاتل الدب، الدب لم يهاجمه فحسب، بل هو من هاجم الدب وقاتله، فهو لم يكن يخاف من شيء".

وتعد هذه الحادثة الرابعة من نوعها لهجمات الدببة القاتلة في التاريخ المسجل لمقاطعة ساسكاتشوان وفق ما ذكر موقع سي بي سي (CBC) الكندي.

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وأوضح أن آخر حادثة قبل كولوث تعود إلى عام 2020، حين قُتلت ستيفاني بليس (44 عاماً) على يد دب بالقرب من كوخ عائلتها شمال منطقة "بوفالو ناروز".