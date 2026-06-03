دي لا فوينتي يكشف موعد عودة لامين جمال.. ويرشح منتخبا عربيا للتتويج بالمونديال

أكد مدرب المنتخب الإسباني لويس دي لا فوينتي الأربعاء، أن نجم برشلونة لامين جمال الذي عانى من إصابة في عضلات الفخذ الخلفية في نهاية الموسم، "يُفترض أن يكون جاهزا" للمباراة الأولى لـ"لا روخا" في مونديال 2026 لكرة القدم أمام الرأس الأخضر في 15 حزيران/يونيو.

وقال المدرب الإسباني في مؤتمر صحافي "إذا سارت الأمور بشكل طبيعي كما هي الحال حتى الآن، يفترض أن يكون لامين جاهزا لمباراة 15 حزيران/يونيو، لكن هذا لا يعني بالضرورة أنه سيشارك. سنقيّم الوضع في الوقت المناسب".

ولن يكون جمال، ولا نيكو وليامس (أتلتيك بلباو)، ولا ميكل ميرينو (أرسنال الإنكليزي)، متاحين للمشاركة في المباراة الودية الخميس أمام العراق في لاكورونيا، وهي قبل الأخيرة لحامل لقب كأس أوروبا قبل انطلاق مونديال الولايات المتحدة والمكسيك وكندا في الفترة بين 11 حزيران/يونيو – 19 تموز/يوليو.

وأضاف دي لا فوينتي "حالة اللاعبين الذين وصلوا مصابين تتحسن كما هو متوقع".

منتخب عربي مرشح للتويج

وخلال المؤتمر الصحفي تطرق دي لافوينتي بثقة وهو يستعرض أبرز المرشحين للتتويج: "إنها بطولة كأس عالم تاريخية، لأنها النسخة التي تضم أكبر عدد من المنتخبات القادرة على الفوز باللقب".

وأضاف أن قائمة المرشحين تضم:ألمانيا، إنجلترا، البرتغال، فرنسا، هولندا، الأرجنتين، البرازيل، المغرب، السنغال، وإسبانيا.

وأوقعت القرعة إسبانيا في المجموعة الثامنة إلى جانب الرأس الأخضر والسعودية والأوروغواي. وباعتبارها غير مهزومة في المنافسات الرسمية منذ 2023، تُعد إسبانيا منطقيا من بين أبرز المرشحين لإحراز اللقب.

وستستهل مشوارها في أتلانتا في 15 حزيران/يونيو أمام الرأس الأخضر، قبل أن تواجه السعودية في المدينة عينها في 21 حزيران/يونيو. أما المباراة الثالثة أمام الأوروغواي فستُقام في غوادالاخارا بالمكسيك في 27 حزيران/يونيو.