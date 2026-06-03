جوردان يجني الملايين بعد تتويج سان جيرمان بدوري الأبطال

من المتوقع أن يجني أسطورة كرة السلة الأمريكية المعتزل مايكل جوردان أرباحا مالية طائلة تُقدّر بملايين الدولارات، بعد تتويج باريس سان جيرمان ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم للمرة الثانية على التوالي.

ورفع سان جيرمان يوم السبت الماضي الكأس "ذات الأذنين" للمرة الثانية في تاريخه، عقب فوزه في النهائي الذي جرى على ملعب بوشكاش أرينا في بودابست على أرسنال بركلات الترجيح 4-3، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1.

ولم يكن العملاق الباريسي هو الرابح الوحيد، بل امتدت المكاسب المالية لتنعش خزينة جوردان (63 عاماً) بحسب صحيفة "ماركا" (Marca) الإسبانية.

جوردان يستفيد من تتويج سان جيرمان

وتأتي هذه الأرباح المتوقعة بفضل العقد المبرم بين باريس سان جيرمان والعلامة الفرعية "جوردان براند" (Jordan Brand) المملوكة لشركة نايكي الأمريكية، الذي يتضمن بندا ماليا بحصول جوردان على عمولة ثابتة تبلغ 5% من قيمة مبيعات أي منتج يحمل شعاره الشهير "جامب مان" (Jumpman).

وتتركز إستراتيجية الأرباح الحالية لجوردان (63 عاماً) من باريس سان جيرمان، على الأطقم الرابعة والخامسة المخصصة للمواجهات الكبرى في الدوري الفرنسي والليالي الأوروبية الحاسمة التي تحظى بطلب متزايد من قِبل المشجعين وجامعي القمصان حول العالم، وهو ما يضمن استمرار تدفق الأرباح المليونية لأسطورة السلة الأمريكية.

ومع احتفاظ باريس سان جيرمان بلقبه الأوروبي للمرة الثانية على التوالي، تشهد المتاجر الرسمية للنادي إقبالا قياسيا من الجماهير لا سيما على قميص الاحتفال الخاص بالثنائية "باك 2 باك" (Back2Back).

وكان توقيع النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب سانتوس حاليا، مع علامة جوردان في عام 2016 قبل وصوله إلى باريس سان جيرمان بمثابة نقطة تحوّل.

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فعندما انضم نيمار إلى فريق العاصمة الفرنسية في عام 2018 كان يرتدي حذاء ترعاه هذه العلامة التجارية، ونالت استحسان بعض مسؤولي النادي.

ونتيجة لذلك تواصل سان جيرمان مع العلامة الفرعية لشركة نايكي "جوردان براند" بهدف نقل النادي إلى مستوى آخر، ومن هنا وُلد الاتفاق بينهما.

وانتقلت علامة جوردان في ذلك الوقت إلى عالم كرة القدم لأول مرة في تاريخها بعد 34 عاماً من الحصرية في ملاعب السلة، ليصبح باريس سان جيرمان النادي الوحيد عالميا الذي يحمل هذا الشعار على قمصانه وفق "ماركا".

وبدأت الشراكة التاريخية من الأساس بين نايكي وباريس سان جيرمان، والتي تعد إحدى أطول الشراكات الرياضية في كرة القدم الأوروبية، في عام 1989.

وجدّد الطرفان شراكتهما الطويلة في عام 2019 لتمتد حتى عام 2032، في صفقة ضخمة تدفع بموجبها نايكي مبلغ 80 مليون يورو (نحو 87 مليون دولار) سنويا للنادي الباريسي.