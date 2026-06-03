قبل السفر إلى أمريكا.. ماكرون بوجه رسالة خاصة إلى ديشان ولاعبيه

أشاد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بلاعبي المنتخب الفرنسي، مؤكدا أن تشكيلة "الديوك" الحالية تجمع بين نجوم صنعوا تاريخا كبيرا مع المنتخب وجيل جديد يواصل التألق، معتبرا أن الفريق يضم مواهب استثنائية وروحا جماعية قادرة على قيادته نحو التألق في كأس العالم 2026.

وأكد الرئيس الفرنسي أن المنتخب يمتلك مجموعة من اللاعبين أصحاب الإمكانات الكبيرة، لكنه شدد على أن قوة الفريق لا تكمن في المواهب الفردية فقط، بل أيضا في الانسجام والروح الجماعية السائدة داخل المجموعة، وهي العوامل التي تجعل المنتخب قادرا على تمثيل فرنسا بأفضل صورة خلال المونديال.

كما عبّر ماكرون عن ثقته في قدرة المنتخب على إسعاد الجماهير الفرنسية خلال البطولة، مؤكدا أنه سيواصل دعمه لـ"الديوك" حتى المباراة النهائية المقررة في 19 يوليو/تموز المقبل، آملا في رؤية المنتخب ينافس بقوة على اللقب العالمي.

وجاءت تصريحات ماكرون خلال زيارته، الثلاثاء، إلى معسكر المنتخب الفرنسي في كليرفونتين، حيث يواصل الفريق استعداداته لخوض نهائيات كأس العالم المقررة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك. وحضر الرئيس الفرنسي برفقة زوجته، والتقى اللاعبين والجهاز الفني بقيادة المدرب ديدييه ديشامب قبل أيام قليلة من انطلاق البطولة.

وخلال مأدبة غداء أُقيمت في مقر المعسكر، ألقى رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم فيليب ديالو كلمة أمام اللاعبين، قبل أن يتحدث ديشامب، ليختتم ماكرون اللقاء برسالة دعم وتحفيز لعناصر المنتخب.

ويبدأ المنتخب الفرنسي مشواره في كأس العالم بمواجهة السنغال يوم 16 يونيو/حزيران، قبل أن يلتقي العراق في 22 يونيو/حزيران، ثم النرويج في 26 من الشهر ذاته ضمن منافسات دور المجموعات.