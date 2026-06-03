لوكاكو يمنح بلجيكا دفعة قوية ودي بروين يطالب بالهدوء قبل مواجهة مصر في المونديال

تسعى بلجيكا إلى تخفيف حدة التوقعات بعد فوزها الكبير خارج أرضها على ⁠⁠كرواتيا أمس الثلاثاء، ⁠⁠في مباراة شهدت تسجيل روميلو لوكاكو لهدف منح الفريق دفعة معنوية هائلة قبل نهائيات كأس العالم لكرة القدم.

وسجل الهداف التاريخي لبلجيكا هدفه الدولي رقم ⁠⁠90 في الفوز 2-صفر، ضمن استعدادات المنتخبين لبطولة العالم, ليعلن عن عودة قوية للفريق بعد غياب دام 12 شهرا، ويبدو أنه تجاوز موسما صعبا لعب فيه أقل من ساعة ⁠⁠من كرة القدم مع ناديه نابولي.

وقال المدرب رودي غارسيا للصحفيين "بالنسبة له، هذا أمر رائع للغاية، فهو يعيش من أجل تسجيل الأهداف. ولذلك فإن نجاحه في هز الشباك هو أمر يسعدنا حقا".

وأضاف "لقد شاهدتم أيضا رد فعل زملائه في الفريق، حيث توجه الجميع للاحتفال معه، وهو يستحق ذلك ‌‌بلا شك".

وتابع "لقد عاد هدافنا الأول، هدافنا الكبير، للتسجيل مجددا، وهذا أمر رائع. هذا الهدف يمنحه ثقة كبيرة، ومع ذلك يجب علينا توخي الحذر، فمن الخطر التسرع في الأمور، وعلينا تجهيزه خطوة بخطوة".

وكان لوكاكو يعاني من إصابة في عزلات الفخذ الخلفية، وكانت آخر مشاركة له في أوائل مارس/آذار الماضي.

وحذر غارسيا قائلا "رغم ذلك، أثبت مرة أخرى أنه قطع شوطا أطول مما كنا نتوقع في عملية التعافي. في حالات الغياب ⁠⁠الطويل بسبب الإصابة، غالبا ما تسير الأمور على هذا النحو… قد ⁠⁠تكون ممتازا في البداية ثم تواجه انتكاسة بعد ذلك".

لوكاكو يمنح بلجيكا دفعة قوية ودي بروين يطالب بالهدوء

وكان قائد بلجيكا يوري تيليمانس قد استغل خطأ دفاعيا ليمنح بلجيكا التقدم على عكس سير اللعب، لكن الضيوف ظهروا بشكل أقوى بكثير في الشوط الثاني، وجاء هدف لوكاكو ⁠⁠في الوقت المحتسب بدل الضائع ليمنح الفوز دفعة قوية للمنتخب.

وقال لاعب الوسط المخضرم كيفين دي بروين "أعتقد أنها كانت مباراة متكافئة وصعبة".

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وأضاف "لقد ⁠⁠اختبرنا بعض الخطط، وربما ليس بالضرورة بهدف تطبيق كل شيء ⁠⁠بشكل كامل في كأس العالم. كفريق، كنا مترابطين للغاية ولم نمنح المنافس الكثير من الفرص. لا نزال نبحث عن بعض الأشياء هنا وهناك، وهناك جوانب يمكننا تقديم أداء أفضل فيها".

وزاد دي بروين "هذه بداية جيدة، لكن علينا ‌‌الحفاظ على هدوئنا، فالكثير من الأمور يمكن أن تتغير، وستكون هناك أوقات أكثر صعوبة خلال كأس العالم. هذا الفريق يريد التعامل مع الأمور بطريقة إيجابية".

وتخوض بلجيكا مباراة ودية ثانية ‌‌أمام ‌‌تونس في بروكسل يوم السبت، قبل التوجه إلى الولايات المتحدة حيث تلتقي مع مصر في افتتاح مبارياتها بالمجموعة السابعة في سياتل يوم 15 يونيو/حزيران.