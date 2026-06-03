قميص منتخب كولومبيا يفجر جدلا سياسيا قبل مونديال 2026

أصبح قميص المنتخب الكولومبي محور معركة سياسية حامية الوطيس بين المتنافسين في انتخابات الرئاسة في البلاد، قبل أيام قليلة من انطلاق منافسات كأس العالم 2026.

ووجّه إيفان سيبيدا المرشح اليساري لانتخابات الرئاسة اتهاما لاذعا لمنافسه اليميني أبيلاردو دي لا إسبرييلا، باستغلال قميص المنتخب الوطني خلال حملته الانتخابية.

قميص منتخب كولومبيا يفجر جدلا سياسيا

وقرر إسبرييلا إضفاء اللون الأصفر الخاص بمنتخب كولومبيا على حملته الانتخابية، مع التحضيرات لانطلاق المونديال.

كما ظهر إسبرييلا وزوجته وأبناؤهما الأربعة في تجمع انتخابي يوم الأحد الماضي, مرتدين قميص منتخب كولومبيا، مستغلين حالة الحماس التي تجتاح البلاد مع اقتراب بطولة كأس العالم وفق ما ذكرت شبكة "آر إم سي سبورت" (RMC Sport) الفرنسية.

واتهم سيبيدا (63 عاما) منافسه إسبرييلا (47 عاما) المقرّب من الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، "بسرقة" قميص المنتخب الوطني.

وقال إيفان سيبيدا في اليوم التالي للجولة الأولى من الانتخابات، التي فاز بها منافسه: "السيد دي لا إسبرييلا معتاد على سرقة الأشياء والآن يسرق قميص المنتخب الوطني الكولومبي".

وانتقد سيبيدا (63 عاما) هذا التصرف خلال مؤتمر صحفي قال فيه باستهجان: "منذ متى أصبح المنتخب الوطني الكولومبي ملكا للحملة الانتخابية للسيد دي لا إسبرييلا؟ المنتخب الوطني ملك لنا جميعا".

ويرى ديفيد كيتيان المتخصص في الشؤون الرياضية أن دي لا إسبرييلا يهدف من وراء هذا التصرف إلى "دمج الشغف الرياضي بالشغف السياسي".

ويبدو أن إسبرييلا حصد ثمار هذه الخطوة سريعا، إذ حضر الكثير من مؤيديه إلى التجمعات الانتخابية وهم يرتدون قميص المنتخب الكولومبي.

وبعد انتهاء الجولة الأولى من الانتخابات، حصل دي لا إسبرييلا على 43.7% من الأصوات مقابل 40.9% لصالح سيبيدا، قبل جولة الإعادة المقررة يوم 21 يونيو/حزيران الجاري.

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وأوقعت قرعة كأس العالم المنتخب الكولومبي في المجموعة الحادية عشرة إلى جانب البرتغال وأوزبكستان والكونغو الديمقراطية.