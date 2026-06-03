الهيدوس: قادرون على المنافسة وهذا سر تراجعي عن الاعتزال

أكد حسن الهيدوس، قائد المنتخب القطري لكرة القدم (العنابي)، أن جميع اللاعبين يدركون حجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم قبل أيام قليلة من انطلاق منافسات كأس العالم 2026.

وشدد الهيدوس على أن التركيز منصب بالكامل على تحقيق بداية إيجابية للفريق أمام سويسرا في افتتاح مشوار المتخب القطري بالمجموعة الثانية في مرحلة المجموعات للمونديال، الذي يقام في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا في الفترة من 11يونيو/حزيران إلى 19يوليو/تموز.

وقال الهيدوس، في تصريحات مصورة نشرها الاتحاد القطري لكرة القدم من معسكر المنتخب بمدينة سانتا باربارا الأمريكية، اليوم الأربعاء، إنه يشعر بالفخر لتمثيل المنتخب القطري طوال مسيرته الدولية.

وأضاف "أتمنى دائما أن أكون عند حسن ظن الجماهير التي ساندتني وشجعتني طوال هذه السنوات".

وتحدث قائد العنابي عن قراره بالعودة للمنتخب بعد إعلان اعتزاله الدولي، مؤكدا أن الخطوة لم تكن سهلة على الإطلاق، لكنه شعر بأن الفريق بحاجة إلى وجوده داخل غرفة الملابس خلال هذه المرحلة المهمة.

وأضاف: "العودة لم تكن قرارا بسيطا، لكنني شعرت بأن المنتخب يحتاجني، ليس فقط داخل الملعب، وإنما أيضا من خلال نقل الخبرات ومساندة اللاعبين في هذه المرحلة المهمة".

وأوضح الهيدوس أن مشاركته في مونديال 2026 تختلف كثيرا عن تجربته في كأس العالم 2022، قائلا: "اليوم أمتلك خبرة أكبر في التعامل مع التفاصيل الصغيرة والكبيرة، وأصبح بإمكاني إدارة الكثير من المواقف بصورة أفضل".

وأشار إلى أن التحضيرات للمونديال لم تبدأ مع المعسكر الحالي، بل انطلقت منذ لحظة ضمان التأهل، موضحا أن الجهاز الفني والإداري وضع برنامجا متكاملا لإعداد المنتخب بأفضل صورة ممكنة للوصول إلى أعلى درجات الجاهزية قبل انطلاق البطولة.

وأكد قائد المنتخب أن القيادة ليست مسؤولية شخص واحد فقط، بل هي منظومة متكاملة داخل الفريق، مضيفا: "القيادة تتطلب العديد من الصفات والسلوكيات التي يجب أن يلتزم بها الجميع، ونسعى دائما إلى نقل ثقافة الطموح والجوع للإنجاز إلى كل أفراد المجموعة".

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أكد الهيدوس على أهمية الاحترافية والانضباط في حياة اللاعب اليومية، قائلا: "تحقيق النجاحات يحتاج إلى التزام كامل داخل الملعب وخارجه، من طريقة التدريب إلى أسلوب الحياة والتغذية والراحة، لأن هذه التفاصيل تصنع الفارق في المستويات العالية".

وعن منافسات المجموعة الثانية، التي تضم منتخبات كندا وسويسرا والبوسنة والهرسك، أكد الهيدوس أن المهمة لن تكون سهلة، مشيرا إلى قوة المنتخبات المنافسة.

وأوضح "سويسرا من أقوى المنتخبات في العالم وليس في أوروبا فقط، كما أن كندا ستلعب على أرضها ووسط جماهيرها، إضافة إلى منتخب البوسنة الذي يمتلك عناصر مميزة، لذلك ندرك أن المجموعة صعبة للغاية، لكننا نؤمن بقدراتنا وحظوظنا في المنافسة".

وكشف الهيدوس: "تركيزنا حاليا منصب بالكامل على المباراة الأولى أمام سويسرا، ونسعى للخروج بنتيجة إيجابية وتقديم مستوى يليق بالمنتخب القطري".

واختتم الهيدوس تصريحاته بالتأكيد على أهمية الدعم الجماهيري، قائلا: "كرة القدم من دون جماهير تفقد الكثير من جمالها، ووجود الجماهير القطرية خلفنا يمنحنا دافعا كبيرا. منذ أن كنت طفلا كان حلمي ارتداء قميص المنتخب، وأعتبر نفسي محظوظا بهذه المسيرة التي تطلبت الكثير من العمل والتضحيات، والحمد لله على كل ما تحقق".