"المنبه" تقنية جديدة لتسريع احتساب التسلل في مونديال 2026

قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اعتماد تقنية جديدة ستُستخدم خلال كأس العالم 2026، تتمثل في منبه صوتي مباشر يُوجَّه إلى الحكم المساعد لتسريع حسم حالات التسلل.

ووفق ما أوردته صحيفة "ليكيب" (L’Équipe) الفرنسية، فإن التقنية الجديدة ستُدمج ضمن نظام التسلل شبه الآلي المعتمد في البطولات الكبرى، حيث يتلقى الحكم المساعد إشارة صوتية فورية إذا تجاوز اللاعب خط الدفاع بوضوح.

ويهدف اعتماد هذه التقنية بشكل رئيسي إلى تقليص زمن توقف اللعب إضافة إلى تفادي مواصلة اللعب واستكمال الهجمة عند وجود تسلل.

يُذكر أنه استُخدمت آلية مشابهة في كأس العالم للأندية 2025 لكنها تُعدّ أقل دقة من النظام الذي يستعد فيفا لتطبيقه في مونديال 2026.

ومن المنتظر أن تشكل كأس العالم 2026، التي ستقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، محطة جديدة في التطور التكنولوجي والتقنيات الرقمية الحديثة في التحكيم، التي يواصل فيفا توسيع استخدامها خلال السنوات الأخيرة.