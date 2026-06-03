حنبعل المجبري.. رهان تونس الأبرز في مونديال 2026

رافق قراره بتمثيل الراية التونسية عام 2021 جدلا واسعا بعد أن قدمه الاتحاد التونسي لكرة القدم للجماهير في حفل لم يسبق أن حظي به لاعب تونسي على مدى التاريخ.

ويُعتبر حنبعل المجبري من أبرز المواهب الصاعدة التي اختارت تمثيل تونس، بما أنه يمتلك جنسية مزدوجة (تونسية-فرنسية) وينتمي في ذلك الوقت لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وسرعان ما خطف المجبري الأضواء خلال كأس العرب في قطر في نهاية عام 2021 قبل أن يصبح من أبرز ركائز "نسور قرطاج" وأحد العناصر التي تعلق عليها الجماهير التونسية آمالها قبل مونديال 2026.

النشأة في فرنسا وبداية الرصد الأوروبي

في شرق العاصمة الفرنسية باريس، وُلد حنبعل المجبري عام 2003 من أبوين تونسيين مهاجرين، وانضم إلى نادي "باريس إف سي" في سن السادسة قبل أن يتم اكتشافه عام 2016 من أندية أوروبية عديدة وضعته تحت مجهرها عندما كان ضمن أكاديمية كليرفونتان الفرنسية.

قادما من نادي موناكو الفرنسي انضم لمانشستر يونايتد الإنجليزي عام 2019، حيث واصل تطوره مع شبان النادي. وبدأ في اللعب مع الفريق الأول عام 2021.

وانطلقت منذ ذلك الوقت مسيرة المجبري الاحترافية بين عدد من النوادي الأوروبية على غرار برمنغهام سيتي الإنجليزي وإشبيلية الإسباني قبل أن يستقر في نادي بيرنلي منذ موسمين، حيث أصبح من الركائز الأساسية للفريق بعد أن حقق معه الصعود للبريميرليغ نهاية موسم 2024-2025.

النضج التكتيكي والروح القتالية

واكتسب حنبعل بمرور السنين خبرة كروية ونضجا خطف به الأضواء لدى الجماهير التونسية التي أصبحت تضرب به المثل في الروح القتالية والمنافسة الشرسة على الميدان، حيث كان يتميز بمرونة التحول بين المراكز في وسط الميدان، إضافة إلى المهارات الفنية التي يتمتع بها، والتي جعلته عنصرا فاعلا في تشكيلة النسور.

وكان اختياره لتمثيل منتخب تونس عام 2021 حدثا مهما في مسيرته بعد أن انتمى إلى منتخبات الشبان في فرنسا، لكن قراره الأخير كان "تونس"، وقد ترجم ذلك القرار من خلال مردوده وعطائه على الميدان ومن خلال تصريحاته، التي جعلت الجماهير التونسية تطلق عليه صفة "القائد"، نسبة للقائد القرطاجي الشهير "حنبعل".

إعلان

وتعلق الجماهير التونسية آمالها على المجبري خلال مونديال 2026 القادم رغم أن مجموعة المنتخب التونسي تحمل منتخبات قوية على غرار هولندا والسويد واليابان، حيث ستكون هذه المسابقة فرصة جديدة لحنبعل لإثبات علو كعبه وتألقه في المناسبات الكبرى، في الكأس العالمية الثانية له في مسيرته مع النسور.