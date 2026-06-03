الليغا تسجل رقما قياسيا غير مسبوق في الحضور الجماهيري

أعلنت رابطة ⁠دوري الدرجة ⁠الأولى الإسباني لكرة القدم أنها سجلت رقما قياسيا تاريخيا في الحضور ⁠الجماهيري عبر ملاعب المسابقة، وهو ما يسلط الضوء بشكل أكبر على ⁠الزخم الاستثنائي الذي تتمتع به البطولة.

وأضافت الرابطة في بيان لها أن إجمالي الحضور الجماهيري بلغ 11,693,679 متفرجا ‌لمباريات الليغا خلال الموسم المنقضي، وهو ما يتجاوز الرقم القياسي السابق، ويؤكد الاتجاه التصاعدي الذي تشهده المسابقة في السنوات الأخيرة.

ويمثل هذا الرقم زيادة قدرها 4.2 % مقارنة بموسم 2024-2025.

وبالإضافة ⁠إلى ذلك، تم تسجيل ⁠رقم قياسي في نسبة إشغال الملاعب، بلغ 84.9 % كما سجلت الرابطة أعلى متوسط حضور ⁠جماهيري منذ موسم 2014-2015 بواقع 31,018 متفرج في المباراة ⁠الواحدة، مما يعكس الاهتمام المتزايد، ⁠والولاء الكبير للمسابقة بين المشجعين.

وتزداد أهمية هذه الأرقام عند الأخذ بالاعتبار أن عددا من الملاعب ‌عملت بسعة جماهيرية مخفضة بسبب مشاريع التجديد وإعادة التطوير، ومن بينها ملعب ‌سبوتيفاي ‌كامب نو برشلونة، وملعب كولوسيوم خيتافي، وملعب بالايدوس سيلتا فيغو.