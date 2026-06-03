أزمة مطارات تربك رحلة تونس إلى بروكسل ولموشي يتمسك ببرنامج المونديال

أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم أن بعثة "نسور قرطاج" ستقضي ليلتها في العاصمة النمساوية فيينا، قبل أن تشد الرحال صباح اليوم الأربعاء نحو بروكسل عبر رحلة جديدة تم تأمينها إثر تأجيل رحلتها بسبب إضراب موظفي المطار.

ورغم هذا التغيير اللوجستي، أكد الاتحاد أن برنامج التحضيرات لن يشهد أي تعديل، حيث حافظ الجهاز الفني على البرنامج الموضوع مسبقا مع منح اللاعبين راحة كاملة خلال يوم أمس، وذلك لاسترجاع الأنفاس بعد المباراة الودية الأخيرة أمام النمسا.

وكان منتخب تونس قد خسر مواجهته الودية أمام منتخب النمسا بهدف دون رد، في لقاء شهد أداء متباينا من أبناء المدرب صبري لموشي. ورغم النقص العددي الذي عانى منه المنتخب النمساوي منذ الدقيقة 37، فإن النسور عجزوا عن استثمار الأفضلية العددية والعودة في النتيجة.

وتندرج هذه المواجهة ضمن المنعرج الأخير من تحضيرات المنتخب الوطني استعدادا لمونديال عام 2026، حيث تنتظر نسور قرطاج مباراة ودية ثانية أمام أحد أبرز منتخبات القارة الأوروبية، المنتخب البلجيكي، يوم 6 يونيو/حزيران في ملعب الملك بودوان.