هل يمنع الاتحاد الإنجليزي لاعبيه من مصافحة نجم غانا بالمونديال؟

يدرس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم الطريقة التي سيتعامل بها لاعبو "الأسود الثلاثة" مع توماس بارتي، لاعب منتخب غانا، في المصافحة التقليدية التي تسبق بداية المباريات.

ويلعب المنتخب الإنجليزي ضد نظيره الغاني يوم 23 يونيو/حزيران الجاري على ملعب جيليت ضمن مباريات الجولة الثانية لدور المجموعات لبطولة كأس العالم 2026، وتحديدا المجموعة الـ12.

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اتهام بارتي بالاغتصاب

ويواجه بارتي لاعب فياريال الحالي، وأرسنال السابق تهما تتعلق بالاغتصاب فترة وجوده مع "الغانرز"، ورغم ذلك تم اختياره لقائمة منتخب غانا المشاركة في المونديال.

ووجهت محكمة بريطانية لبارتي 5 تهم بالاغتصاب وتهمة واحدة بالاعتداء الجنسي في يوليو/تموز من العام الماضي (2025)، ثم وجهت إليه تهمتان جديدتان بالاغتصاب في فبراير/شباط من العام الجاري، لكن اللاعب نفى جميع هذه الاتهامات.

وترى صحيفة "التايمز" (The Times) البريطانية أنه يتعين على الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم حاليا، إيجاد أفضل طريقة للتعامل مع المصافحة التقليدية قبل مباراة إنجلترا وغانا.

وأوضحت أن الاتحاد الإنجليزي سُئل بالفعل عما إذا كان سيستشير لاعبي المنتخب في هذه المسألة، لكنه رفض الإجابة.

ويدرك مسؤولو الاتحاد الإنجليزي أن اثنين من لاعبي أرسنال الأربعة الموجودين في التشكيلة الحالية وهما ديكلان رايس وبوكايو ساكا، هما زميلان سابقان لبارتي.

كيروش يدافع عن بارتي

وكان مدرب غانا البرتغالي كارلوس كيروش قد أعلن عن قائمته النهائية للمنتخب الأفريقي المشاركة في كأس العالم، والتي ضمت بارتي بالفعل.

وسُئل كيروش عن قراره باختيار بارتي رغم التهم الموجهة إليه فأجاب: "ببساطة وعلى حد علمي، في إنجلترا، وفي البرتغال، وفي أي مكان آخر، تظل قرينة البراءة مصاحبة لجميع القضايا المعروضة على المحاكم حتى يصدر القضاء قراره".

وأضاف: "لكن اليوم وهذا الأمر لا يخص توماس وحده، وبكل أسف شديد، فإن الطريقة التي تتعامل بها وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام أحيانا بإفلات تام من العقاب، تجعلنا نُدان حتى قبل أن تتاح لنا فرصة الدفاع عن أنفسنا، لذا دعوا الأحداث تأخذ مجراها الطبيعي حتى نعرف الحقيقة".

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وكان من مقرر أن يمثل بارتي أمام محكمة ساوثوارك كراون في لندن بشأن التهم الموجهة إليه، في نوفمبر/تشرين الثاني القادم، وسط احتمالات بإمكانية تأجيل ذلك حتى أوائل عام 2027 وفق الصحيفة البريطانية.

وبموجب شروط كفالته، يلتزم بارتي بإخطار السلطات البريطانية بأي خطط للسفر، كما يتطلب القانون الفيدرالي الأمريكي منه الإفصاح عن ذلك عند دخوله البلاد.