قانون فينيسيوس وثورة الـ10 ثوان..تعديلات تاريخية بقواعد كرة القدم في مونديال 2026

في خطوة وُصفت بأنها "الأجرأ" لتطوير مستقبل الساحرة المستديرة، أقر مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم "إيفاب" (IFAB) خلال اجتماعه السنوي رقم 140 في "هنسول" بليلز شهر مارس/آذار من العام الحالي، حزمة تعديلات ثورية تهدف إلى تسريع إيقاع المباريات والقضاء نهائياً على ظاهرة إضاعة الوقت، تمهيداً لتطبيقها في كأس العالم 2026 التي تنطلق في 11 يونيو/حزيران الحالي وتستضيفها الولايات ⁠المتحدة والمكسيك وكندا.

وقال بييرلويجي كولينا ⁠رئيس لجنة الحكام في الاتحاد الدولي للعبة (الفيفا) للصحفيين "تهدف هذه التعديلات لمكافحة التمييز، والحد من إضاعة الوقت، وتعزيز وتيرة المباراة، ⁠وتحسين تجربة اللاعبين والمشجعين على حد سواء".

وفي ما يلي كل ما تريد معرفته عن قوانين كرة القدم الجديدة التي ستطبق اعتباراً من يونيو 2026:

1. اللاعبون الذين يغطون أفواههم

سيتلقى اللاعب الذي يغطي فمه بيده أو ذراعه أو قميصه، في صراعه مع أحد المنافسين، بطاقة حمراء.

وتدخل القاعدة الجديدة حيز التنفيذ بعد اتهام جيانلوكا بريستياني، لاعب بنفيكا، بإطلاق عبارات تمييزية ضد فينيسيوس جونيور وهو يغطي فمه. وعاقب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) بريستياني ⁠بالايقاف ست مباريات، وجرى تمديد العقوبة لتشمل جميع المباريات على مستوى العالم.

ومع ذلك، لن يتم معاقبة اللاعبين الذين يغطون أفواههم أثناء إجراء محادثات ودية مع زملائهم في النادي أو مع لاعبي الفرق المنافسة، على سبيل المثال.

2. الخروج من الملعب

سيتلقى اللاعبون الذين يغادرون الملعب احتجاجا على قرار الحكم بطاقة حمراء. وتنطبق هذه القاعدة أيضا على أي مسؤول في فريق يحرض اللاعبين على مغادرة الملعب تعبيرا عن الاحتجاج.

وسيتم اعتبار الفرق التي تتسبب في إيقاف مباراة خاسرة.وتدخل القاعدة الجديدة حيز التنفيذ بعد ‌أن انسحب منتخب السنغال من الملعب احتجاجا على ركلة جزاء احتسبت ضده في نهائي كأس الأمم

الأفريقية، قبل أن يعود ليفوز 1-صفر على منتخب المغرب بعد وقت إضافي.

3. تبديلات "الساعة": 10 ثوانٍ للمغادرة أو العقوبة

لإنهاء ظاهرة خروج اللاعبين ببطء عند التبديل، نص القانون الجديد على:

إعلان

يجب على اللاعب المستبدل مغادرة الملعب خلال 10 ثوانٍ فقط.

في حال المخالفة: يغادر اللاعب، لكن لا يُسمح للبديل بالدخول إلا بعد مرور دقيقة كاملة من اللعب الفعلي، مما يجبر الفريق على اللعب منقوصاً مؤقتاً.

4. قاعدة الـ 5 ثوانٍ: إنذار شديد اللهجة لحراس المرمى ومنفذي التماس

لم يعد التأخير في تنفيذ الكرات الثابتة مسموحاً؛ حيث اعتمد المجلس "العد التنازلي المرئي" لمدة 5 ثوانٍ فقط لتنفيذ رميات التماس وركلات المرمى.

العقوبة: في حال تجاوز الوقت، تُمنح رمية التماس للمنافس، بينما تُحتسب "ركلة ركنية" للفريق الخصم في حال تأخر ركلة المرمى.

5. العلاج خارج الملعب

يجب على اللاعب ⁠مغادرة الملعب لمدة دقيقة واحدة بعد استئناف اللعب إذا دخل الطاقم الطبي إلى الملعب لعلاجه مع وجود عدد من الاستثناءات:

إصابات حراس المرمى والاصطدامات بين حراس المرمى واللاعبين والاصطدامات بين زملاء الفريق التي تتطلب عناية.

الإصابات الخطيرة (مثل إصابات الرأس والارتجاجات). أو عندما يكون

اللاعب المصاب بصدد تنفيذ ركلة جزاء.

6. استراحة تناول السوائل

سيكون هناك استراحة لمدة ثلاث دقائق لتناول السوائل في كل شوط في كل مباراة.

تبدأ الاستراحة في منتصف كل شوط تقريبا (الدقيقة 22).

إذا أصيب لاعب وتطلب الأمر علاجه في الدقيقة 20، يمكن للحكم الإشارة حينها إلى بدء استراحة تناول السوائل.

7. إصابات حراس المرمى

إذا كان حارس مرمى يتلقى العلاج في الملعب، لن يسمح للاعبين من كلا الفريقين بمغادرة الملعب والحصول على "وقت مستقطع" مع مدربيهم.

8. تعديلات الـ(VAR): تدخلات أوسع للحكام

شهد بروتوكول حكم الفيديو المساعد (VAR) تحديثات هامة تسمح له بالتدخل في حالات كانت تعتبر "محرمة" سابقاً وهي:

إلغاء البطاقة الحمراء الناتجة عن إنذار ثانٍ خاطئ بوضوح.

تصحيح الخطأ في تحديد هوية اللاعب المعاقب.

مراجعة الركلات الركنية المحتسبة بشكل خاطئ (بشرط السرعة وعدم تعطيل اللعب).

9. كاميرات الحكام والتقنيات الحديثة

في سعي لتعزيز الشفافية وحماية الحكام، تم إقرار:

كاميرات الحكام: السماح بارتداء كاميرات على الصدر أو الرأس لتوثيق الأحداث.

التسلل شبه الآلي: استمرار تطوير تقنية (SAOT) ودعم الفيديو (FVS) لتقليل زمن اتخاذ القرار.

10. تعديلات إضافية في قوانين 2026-2027