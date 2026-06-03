رياضة|كأس العالم 2026

بمشاركة 891 وجه جديد.. أرقام قياسية مذهلة في قوائم كأس العالم 2026

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People look at the FIFA World Cup trophy during the FIFA World Cup Trophy Tour stop at the American Museum of Natural History in New York City, U.S., June 2, 2026. REUTERS/Brendan McDermid
مونديال 2026 هو الأضخم والأكبر من حيث مشاركة عدد اللاعبين (رويترز)
Published On 3/6/2026

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اليوم الثلاثاء القوائم النهائية للمنتخبات المشاركة في بطولة كأس العالم، التي تضمنت رقما قياسيا بوجود 1248 لاعباً يمثلون 48 دولة.

تضم القوائم الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو والمكسيكي غييرمو أوتشوا، الذين يستعدون لمشاركة قياسية بوجودهم في كأس العالم للمرة السادسة.

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وأضاف فيفا أنه بين اللاعبين الذين سيخوضون 104 مباريات في كندا والولايات المتحدة والمكسيك، سبق أن شارك 357 لاعباً مرة واحدة على الأقل في النسخ السابقة لكأس العالم، بينما ستشهد نسخة 2026 مشاركة حوالي 891 لاعباً للمرة الأولى.

كما تعكس قوائم المنتخبات تنوعا كبيرا في الأعمار، حيث يفصل بين أكبر وأصغر لاعب أكثر من 25 عاماً.

يبلغ حارس المرمى الأسكتلندي كريغ غوردون 43 عاماً و162 يوماً، بينما يبلغ المكسيكي الواعد غيلبرتو مورا 17 عاماً و240 يوماً، والذي يُعدّ ضمن 22 لاعباً في البطولة تقل أعمارهم عن 20 عاماً، بينما يبلغ عمر سبعة لاعبين 40 عاماً على الأقل.

GLASGOW, SCOTLAND - MAY 26: Craig Gordon during Scotland training session at Lesser Hampden on May 26, 2026 in Glasgow, Scotland. (Photo by WM Sport Media/Getty Images)
الحارس الأسكتلندي كريج جوردون (43 عاما و162 يوما) أكبر لاعب سيشارك في كأس العام 2026 (غيتي)

 

PORTO ALEGRE, BRAZIL - JANUARY 16: Gilberto Mora of Mexico controls the ball during the friendly match between Internacional and Mexico at Beira-Rio Stadium on January 16, 2025 in Porto Alegre, Brazil. Mora is now the youngest player (16 years old, with 3 months and two days) to debut with the Mexican National team. (Photo by Pedro H. Tesch/Getty Images)
اللاعب المكسيكي جيلبيرتو مورا (17سنة و240 يوما) أصغر مشارك في كأس العالم 2026 (غيتي)

وستشارك منتخبات الرأس الأخضر (كاب فيردي)، كوراساو، الأردن، وأوزبكستان في كأس العالم للمرة الأولى.

تنص لوائح "فيفا" على عدم السماح باستبدال اللاعبين إلا في حالات الإصابة الخطيرة أو المرض، وذلك قبل 24 ساعةً من المباراة الأولى للفريق، كما يجب الحصول على موافقة الاتحاد الدولي لكرة القدم على أي استثناءات.

المصدر: أسوشيتد برس

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