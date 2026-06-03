بالفيديو: الجماهير العراقية تشعل الأجواء في لاكورونيا قبل ودية إسبانيا

أشعلت الجماهير العراقية الأجواء في مدينة لاكورونيا الإسبانية، اليوم الأربعاء، على هامش استعدادها لحضور المباراة الودية المرتقبة بين منتخب العراق ونظيره الإسباني، ضمن تحضيرات المنتخبين للمشاركة في كأس العالم 2026.

وأظهرت مقاطع فيديو تجمع العشرات من المشجعين العراقيين وهم يرفعون الأعلام الوطنية ويرددون الهتافات والأهازيج الداعمة لأسود الرافدين، في مشهد يعكس الحماس الكبير قبل المواجهة المنتظرة.

وتتجه الأنظار إلى ملعب ريازور بمدينة لاكورونيا، الذي يستضيف غدا الخميس المباراة الودية بين العراق وإسبانيا، في اختبار قوي للمنتخبين قبل انطلاق منافسات كأس العالم 2026.

ويقام مونديال 2026 في الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا، بمشاركة منتخب العراق، الذي يحل في المجموعة التاسعة، إلى جانب فرنسا والسنغال والنرويج.