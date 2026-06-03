عهد "التوأم الرقمي".. الذكاء الاصطناعي يغير منظومة التحكيم والتدريب في المونديال

قرّر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" إحداث نقلة نوعية غير مسبوقة في عالم التحكيم، من خلال الاستعانة بتقنيات الذكاء الاصطناعي والمحاكاة ثلاثية الأبعاد، في إدارة مباريات بطولة كأس العالم 2026.

ويهدف "فيفا" من هذه الخطوة "العملاقة" على حد وصف صحيفة "سبورت" (sport) الإسبانية، إلى تسريع اتخاذ القرارات التحكيمية وحسم الحالات الجدلية بدقة متناهية.

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وفي سابقة هي الأولى من نوعها، قرر فيفا إنشاء "توأم رقمي" للمباراة بشكل مباشر ومتزامن مع اللعب الفعلي على أرضية الملعب، ستعتمد على منظومة كاملة تتألف من 16 كاميرا متطورة موزعة في أرجاء الاستاد، تقوم بالتقاط 29 نقطة بيانات لكل لاعب بمعدل 50 مرةً في الثانية الواحدة.

وسيتم تزويد الكرة الرسمية للبطولة بشريحة ذكية تسجل حركتها بدقة تبلغ 500 مرة في الثانية لضمان أعلى درجات الدقة.

وسيؤدي ذلك إلى توليد إعادات ثلاثية الأبعاد (3D) تكون فيها الصور رمزية (أفاتار) مطابقة للاعبين الحقيقيين، نظرا لأنه سيتم مسحهم ضوئيا قبل انطلاق المونديال.

تسريع عملية كشف التسلل

وفي الوقت نفسه ستسهم هذه التكنولوجيا الجديدة في تقليص الوقت المستغرق لمراجعة حالات التسلل عبر التقنية شبه الآلية.

ويرسل النظام إشارات فورية ومباشرة إلى حكم الساحة ومساعديه إذا تجاوز المهاجم للمدافع بمسافة واضحة.

وأكد مدير الابتكار في فيفا يوهانس هولزمولر أن الهامش المعتمد لإرسال التنبيه التلقائي تم خفضه من 50 سنتيمترًا في التجارب الأولى ليصل إلى 10 سنتيمترات فقط حاليا.

أما في الحالات الأكثر تعقيدا وتقاربا، فسيستمر الاعتماد على غرفة تقنية الفيديو المساعد "فار" كما جرت العادة.

ومن المنتظر أن تحسم التكنولوجيا الجديدة الجدل حول "التسلل الموقفي" عبر إظهار زاوية رؤية حارس المرمى بدقة أثناء التسديد على المرمى، وما إذا كان المهاجم المتسلل قد أثر على اللعبة من عدمه.

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كما ستضع حدا للقطات المثيرة للجدل المتعلقة بتجاوز الكرة لخطوط الملعب، تماما كما حدث في لقطة مباراة اليابان وإسبانيا الشهيرة في مونديال قطر 2022، إذ سيطلق النظام تحذيرا آليا بمجرد خروج الكرة من الملعب بكامل محيطها.

بنية تحتية رقمية

في هذه الأثناء أعلن الاتحاد الدولي توقيع شراكة مع شركة "لينوفو" (Lenovo) تقضي بتوفير بنية تحتية رقمية مدعومة بالذكاء الاصطناعي لمعالجة البيانات فوريا.

وتتضمن هذه الشراكة تطوير برمجيات خاصة لرفع جودة وكفاءة الصور الملتقطة عبر الكاميرات المثبتة على أجساد الحكام، لاسيما أثناء الجري بسرعة، الذي كان يتسبب سابقا في تشويش اللقطات.

ولن تقتصر التكنولوجيا الجديدة على مساعدة الحكام فقط، بل سيطلق فيفا منصة "Football AI Pro" ويتيحها لجميع المنتخبات الـ 48 المشاركة، بهدف تسهيل وصول الأجهزة الفنية إلى التحليلات التكتيكية، ملخصات البيانات، وإعادات الأهداف بتقنية ثلاثية الأبعاد (3D) فور انتهاء المباريات.

وتُقام النسخة الـ23 من كأس العالم في الفترة ما بين 11 يونيو/حزيران الجاري حتى 19 يوليو/تموز القادم في 3 دول هي الولايات المتحدة والمكسيك وكندا بمشاركة 48 منتخبًا و1248 لاعبًا.