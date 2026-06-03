قبل أول مشاركة لهما في كأس العالم.. الأخوان دويه وجها لوجه في مواجهة من نوع خاص

لا تقتصر القصص في كرة القدم على الألقاب أو الأرقام فحسب، بل تشمل المصادفات أيضا، لا سيما عندما يتعلق الأمر بأكثر المسابقات جماهيرية، وحتى على مستوى التنظيم، ألا وهي كأس العالم.

ولئن تعددت مشاركات الإخوة مع منتخبات مختلفة في نسخ سابقة على غرار جيروم وكيفن برينس بواتنغ مع منتخبي ألمانيا وغانا، إينياكي ونيكو ويليامز مع منتخبي غانا وإسبانيا، فنحن اليوم إزاء قصة جديدة يكتبها الأخوان دويه.

وللمرة الأولى سيشارك الثنائي في كأس العالم 2026: ديزيريه لاعب باريس سان جيرمان مع المنتخب الفرنسي وغيلا لاعب ستراسبورغ الفرنسي مع منتخب ساحل العاج.

وبعد أن التقيا ثلاث مرات في الدوري الفرنسي، سيلتقيان في نانت، على بُعد نحو 100 كيلومتر من مسقط رأسهما أنجيه ومكان تدريبهما رين، خلال مباراة ودية تجمع فرنسا وساحل العاج غدا 4 يونيو/حزيران على ملعب لا بوجوار في إطار التحضيرات الأخيرة للموعد المونديالي.

وهو لقاء يعيد إلى الأذهان بدايات الثنائي عندما كان ديزيريه دويه في الخامسة من عمره فقط ولفت أنظار مدربي نادي رين الفرنسي وهو يداعب كرة قديمة على خط التماس. في ذلك اليوم، كان يرافق شقيقه غيلا في يوم استكشاف المواهب ليتيح لأخيه الأكبر الانضمام إلى فريق تحت 9 سنوات. وهكذا، حقق النادي البريتوني هدفين في آن واحد، وتعاقد مع كلا الصبيين.

على الرغم من اختلاف مسيرتيهما الكرويتين، فقد حقق الشقيقان نجاحا باهرا، كل على طريقته. رسخ غيلا مكانته كواحد من أفضل الأظهرة اليمنى في الدوري الفرنسي، ويرتدي شارة القيادة بانتظام مع فريق ستراسبورغ الذي وصل إلى نصف نهائي دوري المؤتمر الأوروبي لكرة القدم.

أما ديزيريه، فقد تألق بشكل لافت، حتى بات يُعتبر من أفضل لاعبي العالم. فاز بدوري أبطال أوروبا 2025، مسجلا هدفين في المباراة النهائية ضد إنتر ميلان (5-0).

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فاز اللاعب الباريسي أيضا بجائزة أفضل لاعب شاب من الفيفا، المقدمة من بانيني، في كأس العالم للأندية 2025. وقبل أيام، أضاف لقبا آخر في دوري أبطال أوروبا إلى رصيده، مرة أخرى مع باريس سان جيرمان.

ولم تفرق هذه الاختلافات بينهما، إذ يتميزان بعلاقة وثيقة منذ الصغر. والمؤكد أن عائلة دويه ستكون غدًا على موعد مهم في لقائهما التنافسي الأول على مستوى المنتخبات، في انتظار ما سيقدمانه في أول مشاركة لهما في كأس العالم، ولعلهما يلتقيان مجددا في أدوار متقدمة من المسابقة.