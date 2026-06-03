أزمة التأشيرات مستمرة.. المكسيك تمنح الضوء الأخضر لإيران فماذا عن أمريكا؟

حصل المنتخب الإيراني لكرة القدم على تأشيرات الدخول إلى المكسيك، للمشاركة في كأس العالم 2026، التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، وسط ترتيبات معقدة وضغوط تنظيمية وسياسية.

خاصة أن المنتخب الإيراني لم يحصل بعد على تأشيرات الدخول إلى الولايات المتحدة، وأُجبر على نقل معسكره الذي كان مقررا في مدينة توكسون الأمريكية إلى مدينة تيخوانا المكسيكية.

وأعلن التلفزيون الإيراني نقلا عن السفير محمد حسن حبيب الله زاده أن تأشيرات اللاعبين الإيرانيين صدرت خلال 48 ساعة، من دون حضورهم الشخصي أو أخذ بصمات الأصابع في سفارة المكسيك في إجراء استثنائي.

ومن المنتظر أن يغادر المنتخب الإيراني السبت إلى إسبانيا أولا، قبل التوجه إلى المكسيك حيث سيستكمل برنامج التحضيرات، حيث يُتوقع وصوله صباح الأحد.

ورغم كل التعقيدات اللوجستية، فإن إيران تستعد بجدية للاستحقاق الدولي الأكبر، إذ تخوض المجموعة مباراتها التحضيرية الأخيرة أمام مالي غدا الخميس في مدينة أنطاليا التركية، خلف أبواب مغلقة ودون حضور جماهيري أو إعلامي، وذلك لاعتبارات فنية مرتبطة بخطة المدرب وفق ما أعلن الاتحاد الإيراني.

وسينطلق المنتخب الإيراني في كأس العالم ضمن المجموعة السابعة بمواجهة نيوزيلندا في 15 يونيو/حزيران الجاري بالولايات المتحدة، قبل لقاء بلجيكا في 21 من الشهر نفسه، ثم منتخب مصر في 27 يونيو/حزيران الجاري بمدينة سياتل.

وفي سياق متصل، صرح وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو الثلاثاء بأن واشنطن "ليس لديها مشكلة" في دخول الفريق الإيراني إلى البلاد، لكنها لن تسمح للمسؤولين أو الموظفين الذين تربطهم علاقة بالحرس الثوري الإيراني بمرافقتهم.