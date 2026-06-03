إسرائيل تحتجز لاعبة في المنتخب الفلسطيني لكرة القدم

تحتجز الشرطة الإسرائيلية لاعبة في المنتخب الفلسطيني للسيدات لكرة القدم بعد استدعائها للتحقيق في أحد مراكزها بالقدس، وفق ما أفاد مسؤولون فلسطينيون.

وذكر الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم أن الشرطة الإسرائيلية "اعتقلت رند حلواني (20 عاما)، اللاعبة في المنتخب الوطني للسيدات،" بعد استدعائها إلى مركز شرطة تلبيوت غرب القدس.

وأفاد المكتب الإعلامي لمحافظة القدس التي تتخذ من بلدة الرام شمال القدس مقرا، أن حلواني استُدعيت الثلاثاء للتحقيق، "قبل أن تعتقلها سلطات الاحتلال وتحيلها إلى المحكمة التي قررت تمديد اعتقالها" حتى يوم الجمعة المقبل.

ولم تحصل وكالة الأنباء الفرنسية على رد فوري من الشرطة الإسرائيلية حول أسباب احتجاز حلواني.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أوقف الثلاثاء أيضا نتالي أبو دية (21 عاما)، اللاعبة السابقة في المنتخب والطالبة في دائرة الإعلام بجامعة بيرزيت، عقب مداهمة مكان سكنها شمال رام الله في وسط الضفة الغربية المحتلة، حسبما أفاد اتحاد الكرة والجامعة.

كذلك، أفادت جامعة بيرزيت في بيان باعتقال الجيش الإسرائيلي الطالبتين جولان أبو عواد وسما صافي، فضلاً عن الخريجة ليلى نائل خليل.

وقال الجيش في بيان بوقت مبكر الثلاثاء إن الشابات الأربع "مشتبه بهن، وأوقفن بعد قيامهن بالترويج لأنشطة إرهابية معادية والانخراط في أنشطة أخرى مرتبطة بالإرهاب".

وقال الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم في بيان الأربعاء إن اعتقال اللاعبتين حلواني وأبو دية "انتهاك صارخ لكل القيم التي تقوم عليها الرياضة، والقوانين والمواثيق الدولية".

وطالب الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) باتخاذ "إجراءات ملموسة وفورية على الساحة الكروية لمحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات، بما ينسجم مع اللوائح التي يُفترض تطبيقها على الجميع دون استثناء".

وطالب عماد حداد، مطران الكنيسة الإنجيلية اللوثرية في الأردن والأراضي المقدسة، السلطات الإسرائيلية بالإفراج الفوري عن أبو دية، مشيرا في بيان إلى أنها عضو في كنيسة الإصلاح ببيت جالا.

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وقال حداد: "نحن في غاية الانزعاج إزاء الواقع الذي تجد فيه نتالي نفسها الآن بين آلاف الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية دون توجيه تهمة أو محاكمة".

وأعلن نادي الأسير الفلسطيني ارتفاع عدد المعتقلات في السجون الإسرائيلية إلى 89 من بينهن ثلاث طفلات وثلاث حوامل ومريضتان بالسرطان، مشيرا إلى أن "غالبيتهن محتجزات في سجن الدامون" في حيفا بشمال إسرائيل.

وقال النادي في بيان: "إن الأسيرات يتعرضن لظروف اعتقال قاسية تشمل التجويع، والجرائم الطبية، والعزل، والاعتداءات, والتفتيش المهين، إلى جانب الاكتظاظ الشديد داخل الزنازين، حيث تضطر بعضهن إلى النوم على الأرض".

وتعتقل إسرائيل في سجونها أكثر من 9400 فلسطيني، وفق أرقام لنادي الأسير الفلسطيني عشية عيد الأضحى أواخر الشهر المنصرم.