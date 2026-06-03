"أنا أخوكم".. رسالة مؤثرة من يونس محمود للاعبي العراق قبل مونديال 2026

وجه يونس محمود، رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم، رسالة مؤثرة إلى لاعبي منتخب العراق قبل المشاركة في كأس العالم 2026، والتي تمثل الظهور الأول لأسود الرافدين في المونديال بعد غياب دام 40 عاما.

وظهر يونس محمود في مقطع فيديو عُرض على اللاعبين خلال معسكر المنتخب، قائلا: “أبارك لكم الوجود في القائمة النهائية التي ستمثل العراق في كأس العالم بعد 40 عاما من الغياب”.

وأضاف: "باسم الاتحاد العراقي لكرة القدم نهنئكم جميعا، كما أتوجه بالشكر للسيد غراهام قائد كتيبة الأسود، وللجهاز الفني والإداري والطبي، ولكافة أفراد البعثة الموجودة في إسبانيا".

وتابع: “إنه شرف كبير لكم أن تقودوا منتخب العراق إلى كأس العالم، استمتعوا بهذه اللحظة، وأبدعوا داخل الملعب، ومثلوا بلدكم بأفضل صورة ممكنة. ونحن في الاتحاد العراقي سنوفر لكم كل ما تحتاجونه من أجل تحقيق النجاح”.

واختتم رسالته قائلا: "أنا أخوكم ولست رئيس اتحادكم، وسأكون قريبا منكم دائما، داعما ومساندا لكم، حتى تظهروا بأفضل صورة تليق بالعراق وشعبه".

ويقام مونديال 2026 في الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا، بمشاركة منتخب العراق، الذي يوجد في المجموعة التاسعة، رفقة فرنسا والسنغال والنرويج.