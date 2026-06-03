أسرار بورصة قضاة الملاعب.. كم تبلغ أجور حكام كأس العالم 2026؟

كشف الحكم الإنجليزي السابق مارك كلاتنبيرغ تفاصيل المكافآت المالية التي يحصل عليها الحكام المشاركون في نهائيات كأس العالم، مؤكدا أن قيمة العائدات تختلف بحسب عدد المباريات التي يديرها الحكم ومدى تقدمه في أدوار البطولة.

أجور حكام كأس العالم 2026

وأوضح كلاتنبيرغ، في تصريحات أدلى بها لبودكاست ويسل بلورز (Whistleblowers)، أن الحكام الذين يتم اختيارهم لإدارة مباريات الأدوار المتقدمة، وخاصة نصف النهائي والنهائي، يحققون أعلى المكافآت المالية، مشيرا إلى أن بعضهم قد يتقاضى أكثر من 50 ألف جنيه إسترليني (نحو 63 ألف دولار) خلال مونديال 2026.

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وقال: "سأخبركم بما كان عليه الأجر في كأس العالم 2018، لأنه لم يرتفع كثيرا منذ ذلك الحين. أعتقد أن الحكام الأكثر نجاحا حصلوا على نحو 60 ألف يورو (نحو 65 ألف دولار) في بطولة أمم أوروبا 2016، وكان ذلك يشمل إدارة المباراة النهائية أيضا. كما يحصل الحكام على مبالغ إضافية في الأدوار المتقدمة".

وأوضح أن الحكم الذي يصل إلى إدارة المباراة النهائية في مونديال 2026 قد يجني ما بين 60 ألفا و70 ألف دولار، إلى جانب المخصصات اليومية التي تغطي الإقامة والنفقات المختلفة طوال فترة البطولة.

وبيّن أن المقابل المالي الذي يحصل عليه الحكام قد يبدو متواضعا مقارنة بحجم الأموال المتداولة في عالم كرة القدم.

وتستعد الولايات المتحدة وكندا والمكسيك لاستضافة كأس العالم 2026، التي ستقام بمشاركة 48 منتخبا للمرة الأولى في تاريخ البطولة, ما يرفع عدد المباريات ويزيد الحاجة إلى أطقم تحكيمية أكبر مقارنة بالنسخ السابقة.

حكام كأس العالم 2026

واختار الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" 52 حكما و88 حكما مساعدا و30 حكما من حكام الفيديو من ستة اتحادات قارية و50 اتحادا وطنيا لإدارة 104 مباريات في كأس العالم 2026.

ويضم الفريق التحكيمي 41 حكما إضافيا مقارنة بنسخة قطر 2022، كما تم اختيار 6 حكمات.

وقال بيرلويجي كولينا رئيس لجنة حكام فيفا: "الحكام الذين تم اختيارهم هم الأفضل على مستوى العالم، حيث كانوا ضمن مجموعة أوسع من الحكام الذين جرى تحديدهم وتمت متابعتهم خلال الأعوام الثلاثة الماضية".

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وأضاف: "جرى تقييم أدائهم بانتظام في المباريات المحلية والدولية. وقد تلقّى الحكام المختارون دعما شاملا من مدربينا المتخصصين في اللياقة البدنية ومن طواقمنا الطبية، بمن في ذلك اختصاصيو العلاج الطبيعي واختصاصي في الدعم النفسي، وسيستمرون في تلقي هذا الدعم. هدفنا يتمثل في ضمان وصولهم في أفضل حالة بدنية وذهنية ممكنة".