10 حقائق عن مواجهة هولندا والمغرب في مونديال 2026

يحتضن ملعب "أكرون" بمدينة غوادالاخارا المكسيكية، اليوم الاثنين 29 يونيو/حزيران الجاري، واحدة من أكثر مواجهات دور الـ32 إثارة وتشويقا في كأس العالم 2026، عندما يلتقي المنتخب المغربي بنظيره الهولندي في معركة تكتيكية من الطراز الرفيع يديرها طاقم تحكيم برازيلي بقيادة المخضرم البرازيلي ويلتون سامبايو.

وتحمل هذه المواجهة إرثا تاريخيا لافتا، إذ يمثل اللقاء المواجهة الثانية بين الطرفين في المونديال بعد غياب دام 32 عاما؛ وتحديدا منذ مواجهتهما الوحيدة في مونديال أمريكا عام 1994 في أورلاندو. المفارقة هنا أن المدرب الحالي لهولندا، رونالد كومان، كان لاعبا أساسيا في الميدان خلال ذلك اللقاء.

1– لعنة الـ (2-1)

تقابل الفريقان ثلاث مرات في مباريات رسمية وودية. يتفوق المنتخب الهولندي في هذا التاريخ بفوزين وخسارة واحدة، وقد انتهت جميع المباريات بنتيجة 2-1، وشهدت جميعها تسجيل أهداف من كلا الفريقين.

2- المواجهة الثانية في كأس العالم:

سيلتقي الفريقان مجددا في كأس العالم بعد 32 عاما. وكانت المواجهة الوحيدة السابقة بينهما في هذه البطولة في المباراة الأخيرة من دور المجموعات في كأس العالم عام 1994 بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث فازت هولندا بنتيجة 2-1 في أورلاندو بفضل هدفي دينيس بيركامب وبرايان روي.

3- مفارقة كومان وأدفوكات

كانت لمباراة كأس العالم عام 1994 إشارة خاصة تتصل بالحاضر: رونالد كومان، مدرب المنتخب الهولندي الحالي، كان لاعبا أساسيا في فريق الطواحين في ذلك اليوم، بينما كان مدرب الفريق المنافس هو ديك أدفوكات (المدرب الحالي لكوراساو).

4- رقم قياسي جديد في اللاهزيمة

مدد المنتخب الهولندي سلسلة مبارياته دون هزيمة في كأس العالم إلى 15 مباراة (10 انتصارات و5 تعادلات)، مسجلاً بذلك أطول سلسلة مباريات دون هزيمة في تاريخ كأس العالم. ولم يخسر المنتخب الهولندي أي مباراة في الوقت الأصلي منذ نهائي كأس العالم عام 2010 في جنوب أفريقيا أمام إسبانيا.

5- التفوق على أفريقيا

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تتمتع هولندا بميزة كبيرة على المنتخبات الأفريقية، فقد حققت 5 انتصارات وتعادلا واحدا في 6 مباريات.

عقدة الأشواط الإضافية

في حالة عدم حسم السلسلة في الوقت الأصلي، فإن الإحصائيات تعاقب هولندا: فقد لعبوا 7 فترات إضافية في بطولات كأس العالم ولم يتمكنوا أبدًا من الفوز خلال تلك الدقائق الثلاثين الإضافية، حيث تراكمت لديهم 3 هزائم و4 تعادلات (والتي أدت بعد ذلك إلى ركلات الترجيح، حيث حققوا نجاحًا واحدًا و3 إقصاءات).

7- فعالية بروبي

يقدم المهاجم برايان بروبي أداءً هجوميًا مذهلاً في هذه البطولة، حيث وصل إلى دور الـ16 بعد تسجيله 3 أهداف في آخر مباراتين في المجموعة السادسة (هدفين ضد السويد وهدف ضد تونس).

8- سلسلة هجومية تاريخية

يمر منتخب أسود الأطلس بأفضل دورة في تاريخه ولديه سلسلة من 4 مباريات متتالية سجل فيها أهدافا في كأس العالم، بمتوسط مثير للاهتمام يبلغ هدفين في المباراة الواحدة في نسخة 2026.

9- إنجاز صيباري

صنع إسماعيل صيباري التاريخ في المجموعة الثالثة بتسجيله أهدافا في مرمى البرازيل واسكتلندا وهايتي. وبهذا الإنجاز، أصبح المهاجم أول لاعب في تاريخ كأس العالم من خارج الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) أو اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم (CONMEBOL) يسجل في جميع مباريات دور المجموعات.

10- الفعالية المغربية في ركلات الترجيح

إذا تم حسم المباراة بركلات الترجيح، فإن المغرب يعتمد على فعاليته المثالية: ركلات الترجيح الوحيدة التي خاضها في تاريخ كأس العالم كانت في دور الـ16 من بطولة قطر عام 2022، حيث أقصى إسبانيا بنتيجة 3-0 بعد التعادل بدون أهداف.